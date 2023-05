AUMENTOU! MEI vai pagar mais todos os meses

Se você é microempreendedor individual (MEI) saiba que esse texto é especialmente para você. Para os MEIs tem algumas mudanças que vão iniciar a partir desse mês de maio é que são de extrema importância notificar esse público para não terem surpresas, e é no requisito da contribuição mensal.

Infelizmente, haverá um aumento no valor da contribuição mensal que se recolhe pelo MEI pela Previdência Social, ou seja, essa contribuição é de 5% do valor atual do salário-mínimo, e o reajuste seguiu o índice de 8,91% que foi aplicado no dia 1 de janeiro, quando o valor do salário passou para R$ 1.302,00.

Da mesma maneira que aconteceu a primeira vez, vai acontecer hoje, dia 01 de maio, que está marcado para o presidente Lula (PT) fazer o pronunciamento do valor do salário-mínimo para R$ 1.320,00.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valor do MEI a partir de maio

Como dito acima, hoje dia 01 de maio, é uma data que foi estabelecida pelo presidente Lula (PT) onde vai pronunciar o novo valor do salário-mínimo de R$ 1.320,00, e para o MEI o valor base de contribuição é de 5%.

Ou seja, o valor total de contribuição é de acordo com o ramo de atuação de cada MEI, lembrando que além das parcelas de contribuição para a Previdência, tem também outros impostos diferentes que são aplicados, como por exemplo:

Imposto sobre Serviços ISS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS

Novos valores mensais do MEI

Comércio e Indústria: R$ 67

Serviços: R$ 71

Comércio e Serviços: R$ 72.

É válido destacar que esse reajuste é igualmente pata os MEIs que são caminhoneiros e também aqueles que trabalham com transporte autônomo de cargas e que podem aderir ao regime se tiverem o faturamento que estabeleceram, valor de R$ 251,6 mil – faturamento anual.

Já a contribuição que é de 12% do salário-mínimo é no valor de R$ 158,40 a partir de hoje (1 de maio 2023).

Como fazer o pagamento do DAS/MEI

Esse pagamento mensal do MEI é obrigatório para todo microempreendedor individual, por mais que não tenha tido nenhum faturamento no mês. A guia de pagamento pode ser gerada sem precisar sair de casa, basta entrar no Portal do Empreendedor, colocar o CNPJ e vai aparecer a opção de “boleto de pagamento”.

Para a pessoa que tem o aplicativo MEI baixado no celular também pode efetuar o pagamento, lembrando que o app está disponível para download tanto para Android como iOS.

