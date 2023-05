Ficou MAIS CARO apostar na Mega-Sena em maio

Se você sonha em ficar rico e gosta de apostar em jogos, a Mega-Sena é uma ótima opção para você, porém saiba que nesse ano de 2023 as coisas vão ficar mais cara, até mesmo as apostas.

Os reajustes nos jogos começaram no dia 30 de abril e vai até o dia 03 de maio, ou seja, quem gosta de apostar e jogar, os jogos da lotérica vai desembolsar R$ 0,50 a mais por cada jogo.

Desde esse último domingo (30) já ocorreu o aumento do jogo da Mega-Sena, a Lotofácil, Quina e também a Lotomania. Porém, o Timemania e o Dia de Sorte, o aumento vai entrar em vigor nesta quarta-feira, dia 3 de maio.

Conforme as informações do banco da Caixa Econômica Federal, esse reajuste com o preço dos jogos foi necessário para conseguir repor a inflação que estava acumulada desde o ano de 2019 no mês de novembro, que no caso foi quando ocorreu o último aumento.

O banco ainda não informou se os preços maiores das apostas aumentarão também e o valor dos prêmios. Porém, isso pode acontecer já que os prêmios, para quem não sabe, é totalmente definido com base no percentual do valor que é arrecadado em cada concurso que acontece.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Veja como irá ficar os valores dos jogos

Jogo da Mega-Sena: de R$ 4,50 vai para R$ 5,00

de R$ 4,50 vai para R$ 5,00 Jogo da Lotofácil: de R$ 2,50 vai para R$ 3,00

de R$ 2,50 vai para R$ 3,00 Jogo da Quina: de R$ 2,00 vai para R$ 2,50

de R$ 2,00 vai para R$ 2,50 Jogo da Lotomania: de R$ 2,50 vai para R$ 3,00

de R$ 2,50 vai para R$ 3,00 Jogo da Timemania: de R$ 3,00 vai para R$ 3,50

de R$ 3,00 vai para R$ 3,50 Jogo do Dia de Sorte: de $ 2,00 vai para R$ 2,50.

Apostas

Hoje quase metade dos brasileiros gostam de apostar, e essas apostas podem ser feitas até às 19h00 (considerando o horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do Brasil e também pode ser realizada no portal Loterias Online.

Os clientes que têm acesso a Internet Banking Caixa também podem fazer as apostas na Mega-Sena pelo celular ou computador. Só que para isso é necessário que a pessoa tenha conta corrente no banco e também precisa ser maior de 18 anos.

Os horários das apostas da Internet Banking ocorrem diferente, é das 08h00 às 22h, exceto nos dias de sorteio que as apostas precisam encerrar às 19h00, e retornar às 21h00 para o próximo concurso.

