INSS adiantou o ABONO NATALINO para quando? Entenda

Conforme o passar, vemos que o ano está passando muito rápido, e os segurados do INSS já estão pensando no abono natalino do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou seja, é um conjunto de dois grupos que podem receber: os trabalhadores e os segurados do INSS que recebem o 13º salário.

Em 2022, mais de 30,5 milhões de pessoas foram contempladas com a antecipação desse benefício, eles receberam no primeiro semestre do ano, mais isso estava acontecendo devido à crise que ainda estávamos passando do Covid-19. Neste ano irá acontecer diferente.

O povo está querendo saber já que o Governo Federal não fez um anunciou explicando como será o pagamento ou se terá antecipação do 13º igual aconteceu nos outros anos. Se os pagamentos ocorreram nas datas tradicionais, os beneficiários do INSS vão ter acesso aos meses de agosto e dezembro.

13º salário

Todo mundo que trabalha de carteira assinada sabe que é um direito do trabalhador receber essa gratificação natalina, ela foi sancionada desde o ano de 1962 pelo presidente João Goulart.

Esse depósito ocorre em duas parcelas, cada uma equivale a 50% do valor que será depositado na conta do trabalhador, porém a segunda parcela tem descontos do imposto de renda.

Como dito acima, é um benefício que não abrange somente os trabalhadores, os beneficiários do INSS também e acaba sendo proporcional ao tempo desde o pagamento da primeira parcela da aposentadoria, pensão ou auxílio.

Antecipação

Não existe ainda uma informação oficial de que não haverá uma antecipação, mas como o governo ainda não falou nada sobre o assunto e já estamos no mês de maio, a estimativa é que o cronograma volte ao original, pagamento dessa gratificação natalina no segundo semestre do ano, igual acontecia nos outros.

No início desse mês, o Ministério da Previdência disse que o adiantamento ainda está em tudo, esse é o único pronunciamento que temos até o momento. Caso mantenha a data original, a liberação do 13º do INSS essas serão as datas de pagamento:

Primeira parcela

Para quem ganha um salário-mínimo:

Número de benefício com final 1 – 25 de agosto

Número de benefício com final 2 – 28 de agosto

Número de benefício com final 3 – 29 de agosto

Número de benefício com final 4 – 30 de agosto

Número de benefício com final 5 – 31 de agosto

Número de benefício com final 6 – 1º de setembro

Número de benefício com final 7 – 4 de setembro

Número de benefício com final 8 – 5 de setembro

Número de benefício com final 9 – 6 de setembro

Número de benefício com final 0 – 8 de setembro,

Para ganha acima de um salário:

Número de benefício com final 1 e 6 – 1º de setembro

Número de benefício com final 2 e 7 – 4 de setembro

Número de benefício com final 3 e 8 – 5 de setembro

Número de benefício com final 4 e 9 – 6 de setembro

Número de benefício com final 5 e 0 – 8 de setembro.

Segunda parcela

Para quem ganha um salário-mínimo:

Número de benefício com final 1 – 24 de novembro

Número de benefício com final 2 – 27 de novembro

Número de benefício com final 3 – 28 de novembro

Número de benefício com final 4 – 29 de novembro

Número de benefício com final 5 – 30 de novembro

Número de benefício com final 6 – 1º de dezembro

Número de benefício com final 7 – 4 de dezembro

Número de benefício com final 8 – 5 de dezembro

Número de benefício com final 9 – 6 de dezembro

Número de benefício com final 0 – 7 de dezembro.

Para quem ganha acima de um salário

Número de benefício com final 1 e 6 – 1º de dezembro

Número de benefício com final 2 e 7 – 4 de dezembro

Número de benefício com final 3 e 8 – 5 de dezembro

Número de benefício com final 4 e 9 – 6 de dezembro

Número de benefício com final 5 e 0 – 7 de dezembro.

