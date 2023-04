PIX: notícia RELÂMPAGO pode mudar tudo no sistema

Já faz alguns anos que o Pix faz parte da vida dos brasileiros. Seja para realizar uma compra pequena ou grande, o Pix é sempre um dos melhores aliados. Com o passar do tempo a modalidade está evoluindo, com melhores condições e oportunidades. E então, novas vertentes vão surgindo e implementando ainda mais o Pix. Bem como opções de segurança, mais agilidade durante as transferências, etc. Entenda o que pode mudar no Pix e qual é essa notícia relâmpago que está intrigando os usuários.

Notícia sobre PIX alegra brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pix pode sofrer alterações

O Pix é uma das soluções financeiras mais usadas no Brasil. Através da modalidade é possível transferir dinheiro rapidamente, usando apenas uma chave. Que pode ser o número de telefone, endereço de e-mail, chave aleatória, etc. Entretanto, nos últimos dias ela sofreu algumas mudanças.

Isto é, instituições como o Nubank e PicPay, disponibilizaram o Pix parcelado para os seus clientes. Podendo realizar transferências Pix sem ter saldo na conta, usando o limite do cartão de crédito.

E então, no outro mês o valor retorna em forma de fatura. Podendo ser parcelado qualquer valor que esteja dentro do limite do cartão de crédito. Lembrando que por enquanto é possível parcelar em até 12 vezes.

Mas o grande problema é que a opção ainda não é regulamentada pelo Banco Central. O Ministro da Fazenda, Haddad, espera que nos próximos dias o assunto seja discuto nos órgãos responsáveis a fim de regulamentar o Pix parcelado.

Ou seja, sua regulamentação irá servir não para suspender a modalidade, mas para torná-la melhor para os clientes. Desse modo o Banco Central irá especificar valores que podem ser cobrados, taxas e quantidade de parcelas que pode ser parceladas no Pix parcelado.

Com isso os bancos não poderão mais cobrar taxas estipuladas por eles. Mas sim, o padrão estipulado pelo Banco Central. A fim de que todos saiam ganhando. Espera-se que até o início do próximo semestre o Banco Central entre em um consenso com os bancos e especifique ainda mais a modalidade.

Como fazer o Pix parcelado?

O Pix parcelado pode ser feito por algumas instituições bancárias credenciadas. Bem como o Nubank e PicPay. Entretanto, o modelo padrão é bem simples e serve para a maioria dos bancos digitais brasileiros.

Entre no aplicativo bancário;

Clique em Pix;

Escolha Pix parcelado;

Preencha o destinatário e o valor desejado;

Escolha a quantidade de parcelas e confirme o Pix.

Em alguns bancos não é possível enviar os repasses para o mesmo CPF. Desse modo, por mais que a chave Pix seja diferente para a Pessoa Física seja a mesma, é necessária alternar. Uma opção que não é ilegal é enviar o valor para uma outra pessoa e ela repassar de volta.

Entretanto, o Pix parcelado é bem simples de ser feito. Outra novidade é que ao realizar o Pix parcelado o destinatário não irá saber se foi ou não parcelado. Isso pode evitar possíveis constrangimentos.

Portanto, espera-se que brevemente a modalidade seja ainda mais autenticada pelo Banco Central e que taxas e valores sejam devidamente consultados e colocados em prática!