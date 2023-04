Novo valor do Pis/Pasep estará VÁLIDO NESTE ANO

Boa notícia! Para os trabalhadores que ainda não receberam o PIS/Pasep, os valores serão atualizados e já serão pagos a partir deste próximo mês! O programa possui como intuito movimentar a economia e incentivar a formação de patrimônio. O valor pago é referente ao ano-base e caso o trabalhador tenha exercido atividades remuneradas e formais durante todo o período, poderá sacar até 01 salário mínimo. Entenda o que mudou e o novo valor do PIS/Pasep.

Novo valor do PIS/Pasep é revelado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo valor do PIS/Pasep é divulgado

Portanto, o PIS/Pasep possui como base o salário mínimo. Já faz alguns meses que o benefício estava sendo pago aos brasileiros. O valor pago era referente ao salário mínimo, de R$ 1.302. Entretanto, neste dia 1° de maio o salário mínimo irá subir novamente.

Com isso, os valores referentes ao PIS/Pasep também irão subir. Passando de R$ 1.302 para R$ 1.320. Lembrando que para receber o repasse completo do PIS/Pasep 2023, é necessário que o trabalhador tenha exercido atividade remunerada durante os 12 meses do ano de 2021.

Em decorrência da pandemia, ocorreu um atraso nos repasses do PIS/Pasep. Com isso encontra-se atrasado em aproximadamente 02 anos. Ou seja, o PIS/Pasep desse ano, só será pago em 2025 se nada mudar.

Entretanto, há algumas diferenças que devem ser comentadas. E quem recebeu o pagamento antes de maio? Será pago o valor retroativo? Essa era uma das grandes dúvidas dos especialistas no início do ano.

A resposta é não. Quem recebeu o PIS/Pasep com os valores antigos, referentes ao salário mínimo de R$ 1.302, não irão receber o pagamento retroativo. Apenas os novos beneficiários.

Leia mais: Estes signos podem enriquecer DA NOITE PARA O DIA

Como saber o valor a receber do PIS/Pasep?

Embora muitos queiram receber o valor cheio de R$ 1.320, é válido lembrar que é necessário ter trabalhado os 12 meses do ano de 2021, visto que é o ano base dos cálculos. Ademais, será necessário realizar uma simples conta a fim de saber o valor a ser recebido.

O valor proporcional se refere ao valor mensal que o trabalhador recebe referente ao PIS/Pasep. Se ao trabalhar durante 12 meses ele recebe R$ 1.320. Então, ao trabalhar apenas 01 mês, ele recebe R$ 110. Portanto, para calcular o valor a ser recebido é bem simples.

Basta calcular a quantidade de meses trabalhados em 2021 e multiplicar pelo valor de R$ 110. E pronto! É necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e receber no máximo dois salários mínimos.

Para consultar os saques, datas, etc. É necessário acessar o site do Governo Federal ou diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Portanto, os próximos repasses já serão atualizados.