INSS: descubra quais benefícios podem gerar EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Não é de hoje que muitos brasileiros buscam no empréstimo uma solução financeira para suas dívidas ou até mesmo a porta de entrada para realização de um sonho. Entretanto, sabem que as parcelas são altas e os juros mais ainda! Há uma modalidade de empréstimo que possui os melhores juros, que é o empréstimo consignado. Não está apto para todos os brasileiros, é possível saber os benefícios consignáveis e averiguar se pode ou não contratar o empréstimo!

Empréstimo consignado

É aquela modalidade de empréstimo que todos os meses o banco retira o valor da parcela diretamente pela folha de pagamento do cliente. Desse modo, ao receber o dinheiro, o valor já estará totalmente descontado. Exemplo: se o valor da parcela é R$ 200 e o cliente recebe R$ 1 mil. Todos os meses irá chegar na mão do cliente apenas R$ 800 e assim por diante.

Geralmente é uma modalidade disponível para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e servidores públicos concursados. Por ser uma modalidade que retira o dinheiro diretamente da fonte, os juros são menores pela baixa possibilidade de inadiplência.

Desse modo é possível pegar grandes quantias e pagar pouco todos os meses em prazos prolongados. Neste ano de 2023, para algum beneficiário que nunca realizou nenhum tipo de empréstimo e recebe o salário mínimo completo, é possível realizar o empréstimo consignado de até R$ 20 mil.

Os benefícios do INSS podem ser temporários ou vitalícios, portanto, há tipos diferentes de benefícios que aceitam o empréstimo consignado. Por exemplo: a pensão por morte aceita. É importante saber a fim de contratar corretamente o empréstimo. Lembrando que não é necessário pagar qualquer valor para contratar um empréstimo consignado, fuja de golpes!

Benefícios que são consignáveis

Portanto, abaixo serão mostrados os benefícios do INSS que dão margem para realizar o empréstimo consignado através de qualquer banco da área. Geralmente os beneficiários realizam a modalidade através de bancos tradicionais: Itaú, Santander, Bradesco ou BMG. Mas também é possível realizar o empréstimo por bancos digitais, como Inter.

Pensão por morte;

Aposentadoria por invalidez ou idade;

Benefícios oriundos de acidentes;

Servidores públicos e militares;

Renda mensal vitalícia.

Portanto, dentro de cada modalidade há suas subcategorias que podem ser consultadas no ato da contratação. Entretanto, em miúdos, é necessário que o benefício seja vitalício e não temporário. Caso contrário, não será possível realizar a contratação.

Visto que essa é a modalidade especial do consignado, conseguir retirar os valores da parcela diretamente do benefício do cidadão. Com isso, reduzindo a taxa de juros e aumentando a quantidade de parcelas. Realizando essas ações é possível conseguir os melhores valores com condições exclusivas.

Para realizar o empréstimo é necessário que o titular do benefício esteja presente. Desse modo, poderá entregar todos os documentos necessários e assinaturas. Entretanto, como citado anteriormente, é possível realizar o empréstimo totalmente online.