CONSIGANDO pelo Nubank: aprenda como solicitar o empréstimo

Boa notícia! Agora é possível contratar o empréstimo consignado diretamente pelo aplicativo do Nubank. O roxinho mais querido do Brasil trouxe para a sua lista de produtos ofertados uma das modalidades de empréstimos mais requeridas no Brasil. Em razão dos seus juros baixos, é sempre buscadas por pessoas que precisam quitar dívidas ou simplesmente realizar algum sonho! Entenda como funciona e quem tem direito.

Nubank anuncia nova modalidade de empréstimo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

NuConsignado 2023

O NuConsignado está disponível apenas para funcionários públicos. Ou seja, aqueles cidadãos que são concursados. A diferença do consignado para o empréstimo pessoal é que as taxas são menores e o valor da parcela é retirado diretamente da folha de pagamentos do cliente titular.

Com isso o banco consegue ofertar parcelas menores, com menos juros e um prazo maior para ser pago. Isso em razão da segurança que o banco possui em relação ao cliente titular do empréstimo.

Os cidadãos que são concursados possuem garantia de emprego para o resto da vida. Exceto em alguns casos específicos, mas que são muito raros. O valor é descontado diretamente na folha mensal de pagamentos.

O Nubank trouxe a novidade para a sua lista de produtos. Com isso basta realizar uma simulação e contratar através do aplicativo. Muitas pessoas recorrem para intermediários bancários.

Entretanto, é válido lembrar que a maioria dos intermediários bancários visam e possuem sua ênfase de atuação em beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A medida está disponível para os clientes Nubank, e espera-se que brevemente aumente de maneira gradativa sua entrega aos clientes. Bem como o empréstimo pessoal, que não está disponível para todos os clientes. Veja como contratar o NuConsignado.

Contrate agora mesmo o NuConsignado

É necessário ter uma conta ativa no Nubank, a fim de vincular os dados e realizar o requerimento do empréstimo consignado. Lembrando que o aplicativo do Nubank está disponível para Android e iOS e é um dos bancos que mais facilitam o crédito para os seus clientes, com a possibilidade de aumento de crédito gradual com a medida do tempo de uso.

Entre no aplicativo Nubank;

Vá até “Empréstimos e Consignado”;

Clique em “Simular” e escolha “Servidor Federal”;

Faça login com os dados do site do Governo Federal e simule a quantia desejada;

Escolha a quantidade de parcelas e clique nos termos e aceite;

Autorize o contrato pelo site do Governo Federal e pronto!

É bem simples! Com isso é possível contratar rapidamente o empréstimo consignado do Nubank. Lembrando que é necessário ter uma margem consignável para realizar a modalidade. Entretanto, cidadãos que nunca realizaram o empréstimo sempre terão a margem disponível.

Os juros do Nubank são um dos melhores do mercado, tornando-se cada vez mais atrativos aos seus clientes. Visto que por ser novo no mercado na modalidade, o Nubank está buscando cada vez mais reter mais clientes para utilizar seus produtos financeiros.