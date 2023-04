ATENÇÃO se for viajar na segunda-feira! Nova lei está multando

Feriado está chegando e junto com ele vários brasileiros pegam estrada e vão descansar a mente em locais longe de suas residências. E no trânsito, é preciso tomar cuidado e dirigir por si próprio e pelo próximo, além disso, algumas ações tomadas pelo condutor também pode resultar em multas para ele, quem rege sobre isso é o próprio Código de Trânsito Brasileiro, então, é preciso ficar ligado a uma mudança e evite tomar multas no feriado, entenda.

Nova regra sobre o uso dos faróis

Em período de feriado, a fiscalização no trânsito também aumenta, para evitar acidentes nas estradas, uma vez que ao saber que em uma certa localidade há a presença de agentes de trânsito, os condutores já começam a ter uma atenção redobrada ao conduzir o veículo.

Além disso, é preciso ficar atento ao uso dos faróis, mesmo durante o período do dia, já que a legislação acerca do assunto passou por algumas mudanças e é preciso ficar atento às novidades para evitar ser autuado. No ano de 2016, a lei passou a tornar obrigatório o uso dos faróis altos durante o dia, nas rodovias e caso algum motorista desrespeite a lei, ele pode levar uma multa de R$ 130,16.

Além do valor monetário, o condutor também pode receber 4 pontos em sua carteira. Entretanto, há dois anos a legislação sobre o assunto mudou e permitiu que em alguns casos não fosse necessário usar o farol ligado durante o dia.

Qual a nova mudança na lei?

Após a mudança de 2021, não é mais obrigatório usar o farol baixo durante o período diurno, e agora, isso, agora, só vale nas rodovias de pista simples. Já nos casos de veículos com luz diurna, não é necessário nem deixar o farol baixo ligado, já que a tecnologia citada anteriormente, já é suficiente.

Anteriormente, a função de luz diurna era usada na indústria automobilística mais como um acessório a mais de design, contudo, após as novas leis que foram impostas no Brasil, a tecnologia está sendo amplamente usada para permitir que o carro fique visível durante o dia.

De acordo com os dados divulgados pela própria Polícia Rodoviária Federal, após a instituição da nova legislação, em pistas simples, houve uma redução de 36% nas colisões frontais, além disso, o número de pessoas atropeladas caiu em 34% também. Portanto, usar a luz baixa durante o dia é um fator que ajuda a todos, pois permite que os carros sejam vistos com uma maior facilidade.

