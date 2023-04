TERCEIRO BOTÃO em chamadas do WhatsApp: entenda para que serve

Boa notícia! O WhatsApp por mais uma vez está trazendo uma atualização para os seus usuários. Sendo o mensageiro mais popular de todo o mundo, agora o WhatsApp adicionou o terceiro botão nas chamadas. E isso proporcionou mais praticidade durante o seu uso. Por ser uma novidade, muitos usuários ainda não sabem como funciona. Veja o passo a passo completo e entenda todos os detalhes do seu uso.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Como funciona o terceiro botão?

Com informações divulgadas pelo aplicativo acerca da versão 2.23.9.16 do WaBetaInfo, agora estará disponível para os usuários do aplicativo o terceiro botão nas chamadas. Quando o usuário recebia uma ligação pelo WhatsApp, aparecia apenas duas opções.

Sendo elas para aceitar ou rejeitar a ligação. Entretanto, agora um terceiro botão foi adicionado ao aplicativo. Que condiz exatamente para enviar uma resposta de texto para o contato que esteja ligando.

É uma excelente opção porque nem sempre é possível atender a ligação ou até mesmo entrar no chat após desligar e responder o motivo de não ter atendido. Ademais, os usuários estão adorando bastante essa ideia.

Portanto, ao clicar em responder usando texto, a chamada será automaticamente rejeitada e uma caixa de texto irá se abrir a fim de que o usuário consiga responder o motivo ou enviar alguma informação acerca daquela ligação.

Novo atalho é adicionado

Além disso, outra novidade é acerca de um atalho para bloquear os contatos através das notificações de mensagem. Facilitando o bloqueio de contatos ou mensagens indesejadas. Portanto, agora o atalho será visível quando alguém enviar alguma mensagem.

Lembrando que isso não irá aparecer em todas as notificações, apenas nos contatos desconhecidos ou não confiáveis. Há várias opções de bloqueio, etc. Entretanto, esse em questão é para facilitar o procedimento de bloqueio e com isso cada vez mais os usuários terem praticidade durante o cotidiano.

As duas novidades estão sendo testadas na versão Beta do aplicativo e logo menos estará disponível na oficial. Há algumas semanas o aplicativo estava com bugs na hora de realizar o download de vídeos, entretanto, agora já está normalizado e pelo que tudo indica já é possível usá-lo sem qualquer interferência externa.

O WhatsApp é um aplicativo gratuito e sempre procura buscar as melhores opções para seus clientes, a fim de aumentar a sua performance e desempenho para os seus usuários. Atualmente o aplicativo é usado por pessoas e empresas. Bem como através da versão para negócios do WhatsApp.