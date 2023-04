URGENTE! Novo valor do Bolsa Família entra em análise

Como é de conhecimento de todos, no início do mês de março foi aprovada uma Medida Provisória para instituir o novo Bolsa Família, que está pagando em média R$ 670 para os brasileiros, sendo que o valor mínimo é de R$ 600, entretanto, com vários adicionais que o governo está fornecendo, a média fica na que foi citada. Mas durante esta semana, a medida provisória entrou mais uma vez em pauta e estão vendo a necessidade de ampliar o valor do bolsa família, entenda a proposta.

O Bolsa Família deve se tornar em um programa de Renda Básica

Embora a Medida Provisória tenha entrado em vigor, fez-se necessário uma comissão a fim de debatê-la. Por isso, vários parlamentares e especialistas no assunto se reuniram para discutir ações que possam melhorar ainda mais a situação das famílias e garantir que haja uma segurança alimentar das famílias mais vulneráveis.

Os especialistas aprovaram o modelo do programa de transferência de renda vigente, todavia, eles salientaram que há a necessidade de ter uma rede de proteção social que envolva mais áreas da vida desses beneficiários. E para isso, o programa deveria passar por uma reformulação e virar uma espécie de renda básica de cidadania.

Uma das especialistas salientou que a mudança seria bastante interessante, pois iria garantir que a população que vive em estado de pobreza ou extrema pobreza, pudessem ter uma vida mais digna. Além de preparar todas as famílias para um futuro melhor e que o modelo seja igual ao adotado por diversos outros países.

Veja também: Auxílio Gás Voltou! Descubra Quem Receberá A Partir De Agora

O valor do Bolsa Família precisaria aumentar

Embora no papel a ideia de renda básica seja bastante interessante, na prática, é preciso que ocorra uma grande mudança no âmbito dos programas sociais, pois o valor do Bolsa Família precisaria aumentar e conseguir contemplar mais pessoas, para que o combate à pobreza e a desigualdade social pudesse ser mais eficaz, além do programa conseguir conceder o devido acesso à educação, saúde e moradia.

Portanto, a audiência pública que foi feita para debater sobre o Bolsa Família foi de suma importância, para que o governo saiba o que pode melhorar dentro do benefício, a fim de conseguir dar uma vida melhor para todos os brasileiros que estão em situações precárias.

Agora o que resta é esperar e que nos próximos anos o governo possa dar a devida atenção para esse modelo de programa, pois se ele entrar em vigor, a porcentagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social irá diminuir bastante.

Veja também: IDADE MÍNIMA Ainda Menor: Como Antecipar De Vez A Aposentadoria