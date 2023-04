Brasileiros comemoram NOVO SALÁRIO-MÍNIMO revelado para 2024

Anualmente, o anúncio do salário mínimo é um dos mais aguardados por todos os brasileiros, pois ele vai definir qual valor mínimo as empresas devem pagar para os seus funcionários. E neste ano de 2023, de maneira atípica, o salário irá ter dois aumentos, o primeiro ocorreu no primeiro mês do ano, já o segundo, está previsto para acontecer dia 01 de maio. Mas o foco está na discussão sobre o valor do salário para 2024, confira as propostas.

Qual deve ser o valor do salário em 2024?

O valor exato do salário ainda não é algo certo, tudo depende de vários fatores, mas o esperado é que venha ser acima da inflação. Isto é, se a inflação acumulada de um ano fechou em 6% e o salário aumentou em 5%, não houve um aumento real, por isso, uma das promessas da atual gestão é realizar os aumentos sempre acima da inflação para manter o poder de compra dos brasileiros.

No Congresso Nacional já há uma proposta de aumento para o próximo salário, o valor previsto é R$ 1.389, entretanto, o valor citado não concede um aumento real aos brasileiros, somente repõe o que o brasileiro perdeu com o aumento da inflação. Ou seja, o aumento que ocorre na teoria, não é o mesmo que ocorre na prática.

Por conta disso, Lula já sinalizou que quer que a sua equipe consiga trazer algum projeto para retomar a valorização do salário mínimo, para que todos os anos haja um aumento real se baseando no Produto Interno Bruto dos 24 meses anteriores, para que o valor fique acima da inflação.

Caso a regra seja adotada, qual será o novo valor do salário?

Se a regra que Lula pretende instituir no Brasil venha ser adotada de fato, o valor do salário seria de R$ 1.430, de acordo com um especialista na área. E o valor representaria um aumento de mais de R$ 110 em relação ao valor praticado atualmente.

O especialista usou como base o PIB de 2,9% que foi aferido no ano de 2022, além do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que deve terminar o ano perto dos 5,2%. Mas se a lei for aprovada, a base será o PIB dos últimos 24 meses, então, é preciso considerar o PIB do ano de 2023 também.

Então, considerando um aumento pequeno inferior a 1%, o valor do salário mínimo ficaria em torno de R$ 1.402, um aumento de 6,2% em relação ao valor que está em vigor em 2023.

