Mesmo sem conta na CAIXA tem como tirar dinheiro do fundo do banco

Como todo trabalhador sabe, o banco que realiza a administração do FGTS é a Caixa Econômica Federal, com isso, uma dúvida surge: é necessário ter uma conta no banco para realizar o saque-aniversário? Por isso, nesse artigo iremos abordar o tema citado e explicar tudo que é necessário para realizar o saque e em quais bancos é possível receber o valor. Aproveite enquanto a modalidade ainda está disponível, uma vez que está nos planos do governo acabar com ela, entenda.

Quais critérios precisam ser preenchidos para ter direito ao saque-aniversário?

O FGTS é uma espécie de poupança obrigatória, na qual todo trabalhador formal possui, para mantê-lo, mensalmente, o empregador deposita na conta 8% do salário bruto do empregado. Isto é, se ele recebe R$ 1.000 por mês, R$ 80 vai para o INSS. Esse valor servirá para auxiliar o trabalhador em algumas situações futuras.

Não é sempre que a pessoa pode sacar o FGTS, as modalidades mais conhecidas são quando o empregado é demitido sem justa causa ou quando há a falência da empresa. Mas há também a modalidade saque-aniversário, para usá-la, é preciso atender algumas regras, a saber:

Ter pelo menos 18 anos ou ser emancipado;

Estar com o CPF em dias com a Receita Federal;

Possuir uma conta corrente;

Possuir saldo no FGTS;

Optar pelo saque-aniversário e desistir da opção saque-rescisão.

Veja também: Saque extraordinário do FGTS 2023: como fica o valor de R$ 1 mil este ano?

É possível sacar o dinheiro mesmo sem ter conta na Caixa?

A resposta é sim, é possível receber o valor do saque-aniversário em outra conta corrente mesmo que não seja da Caixa, mas é preciso que a conta esteja no nome do titular do FGTS e que sejam atendidos todos os critérios para realizar o saque. Não importa se o banco é físico ou online.

O saque-aniversário é uma modalidade de saque que pode ser acessado todos os anos, no mês do aniversário do trabalhador, entretanto, caso a pessoa esteja precisando de dinheiro rapidamente, ela pode optar pela antecipação do saque, que irá funcionar como uma espécie de empréstimo, que usará como garantia o saldo disponível no fundo.

Portanto, caso você opte pelo saque-aniversário e queira sua antecipação, é preciso procurar bem a agência financeira que irá realizar a operação para você, uma vez que os juros podem ser altos, a depender do local onde você irá procurar. E sempre veja se realmente vale a pena optar pela antecipação, caso falte poucos meses para o seu aniversário, é melhor esperar um pouco mais do que pagar juros.

Veja também: Pode comemorar! Quem ganha até R$ 2.640 recebeu ótima notícia