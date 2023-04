Ficou mais fácil PEDIR EMPRÉSTIMO no Pronampe; lei já foi ansionada

Uma excelente notícia acaba de chegar para todos os empresários brasileiros, principalmente, aqueles que estão precisando realizar empréstimos a fim de ajustar suas finanças. Uma vez, que neste mês de abril, o atual presidente Lula acaba de sancionar uma lei que irá melhorar as condições para a contratação do crédito, uma das mais aguardadas foi aceita pelo presidente, que é a extensão dos prazos para pagamento, entenda como ficará o programa de agora em diante.

O que é o Pronampe?

Pronampe é um programa que concede apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, para que elas consigam se manter abertas mesmo em um cenário tão hostil para a economia de diversos países. Por isso, com a sanção da lei 14.554, várias mudanças ocorreram na lei que rege o programa, a principal é que haverá um prazo maior para o pagamento dos empréstimos realizados, antes eram 3 anos, agora, será de 4 anos.

O programa existe há 3 anos, ele foi criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo na época era ajudar as empresas que estavam enfrentando a crise causada pela pandemia da covid-19, por conta dos vários problemas como afastamento social e fechamento do comércio.

Portanto, as alterações que ocorreram no programa foram com o intuito de melhorar as condições para a contratação do crédito. Há três fundos que foram modificados, a saber:

FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste;

FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte;

FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

Como funciona o Pronampe?

O Pronampe é um programa como qualquer outro, que auxilia os empreendedores a conseguir sair de algumas crises que podem ocorrer dentro de suas empresas. Ele foi criado durante a pandemia. Uma das modalidades mais procuradas é a do empréstimo, isso ocorre por alguns motivos específicos.

O primeiro motivo, é que cada empresário pode realizar empréstimos comprometendo até 30% do faturamento anual de sua empresa, todavia, o valor é limitado a R$ 150 mil por cada CNJP. Além disso, o prazo para pagamento é bem extenso, se antes já era bom – 3 anos – agora com 4 anos de prazo ficou bem mais fácil.

Por isso, caso o empreendedor esteja precisando de capital para melhorar sua empresa e consequentemente aumentar seu faturamento, o programa citado é a melhor alternativa. O valor pode ser usado de qualquer maneira, mas o ideal é que seja usado com ações que venham aumentar a lucratividade da empresa.

