Novo satélite oferece internet diretamente para os brasileiros; não foi o Elon Musk

Boa notícia! Quem nunca sonhou em ter internet gratuita? Nesta próxima quarta-feira, 26, será lançado para o espaço o satélite de telecomunicações mais moderno da atualidade, o ViaSat-3 Américas. O evento acontecerá às 20h24 (horário de Brasília) pelo foguete da SpaceX, Falcon Heavy. O palco deste grande marco será o Centro Espacial Kennedy, Flórida, EUA. Entenda o que isso muda para à humanidade e os benefícios oriundos do lançamento.

ViaSat-3 Américas será lançado amanhã

Este satélite que será lançado nesta quarta-feira é o primeiro de outros três da rede ViaSat-3. Possui banda Ka de ultra capacidade. Ainda não tem uma data exata que o outro irá ser lançado, mas que deverá cobrir a Europa, Oriente Médio e África.

Já o terceiro será lançado apenas em 2024 e irá cobrir a Ásia-Pacífico. Embora não alcance o número da Starlink de satélites, que possui mais de 3,5 mil em órbita, mas há uma grande diferença. Lembrando que os da Srtalink é da SpaceX.

A grande diferença entre ambos é que os da Starlink possui uma baixa cobertura. De até 500km de área terrestre. Em contrapartida, o da “concorrente” irá conseguir cobrir todos os continentes, chegando até as principais rotas marítimas e aéreas. Entretanto, há outras divergências que valem a pena ser comentadas.

Os satélites da ViaSat são gigantes, estando a aproximadamente 35 mil km de altitude. Cobrindo grandes áreas. Em contrapartida como citado anteriormente, os da SpaceX estão espalhados por todo o globo terrestre para realizar a mesma ação dos da ViaSat, entretanto, precisando de uma maior quantidade.

ViaSat e Brasil, o que se esperar?

A ViaSat está presente no Brasil há cinco anos. Através de uma parceria com a Telebras. Por intermédio de um dos satélites da empresa, o SGDC – algumas áreas do Brasil possui internet gratuita. Além de ofertar aos passageiros da Azul acesso à internet durante suas viagens. Existem mais de 25 mil pontos de conexão grátis para o público.

Bem como em hospitais, postos de fronteiras, escolas rurais e comunidades indígenas. Durante desastres naturais, os satélites possuem uma grande ajuda. Bem como aconteceu em Brumadinho (MG) e nas áreas Yanomamis. No Brasil, o ViaSat-3 Américas é o primeiro da companhia a atuar no Brasil.

Embora ainda não se saiba qual será a porcentagem que será usada no país, mais de 80% deverá ir para a região Centro-Oeste e Norte do Brasil. Os planos podem ser cobrados, estando de maneira gratuita apenas para algumas regiões.

Entretanto, os satélites irão ajudar diminuir os altos índices de pessoas sem acesso à internet. Estima-se que mais de 33,9 milhões de brasileiros não possuem qualquer acesso à internet e outros 86 milhões não conseguem acessar à internet diariamente.