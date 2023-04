Aposentadoria MÁXIMA E MÍNIMA pelo INSS: entenda como fiunciona neste ano

Todo trabalhador ao final de sua vida no mercado de trabalho, caso ele tenha contribuído da maneira correta com a previdência social, ele possui direito a se aposentar. Mas o que poucos sabem é que há aposentados que recebem o teto do INSS e há outros que recebem apenas o piso do INSS. Esses termos se refere ao maior e ao menor valor que pode ser repassado pela autarquia aos seus segurados, entenda como isso funciona e como é possível você se aposentar recebendo o maior valor disponível

Como funciona o valor máximo do INSS?

O valor máximo, também chamado de teto do INSS, representa o maior valor que o governo pode pagar para benefícios ligados ao INSS. Ou seja, todos os segurados da autarquia não podem receber mais do que o teto estipulado, isso vale para pensões, aposentadorias e qualquer outro auxílio de caráter previdenciário que seja regido pelo INSS.

Para o ano de 2023, o teto estipulado foi de R$ 7.507,49. Já o valor mínimo também conhecido como piso, será de R$ 1.320, a partir do dia 01 de maio. Ou seja, o menor valor que algum segurado poderá receber do INSS.

Lembrando que caso alguém queira se aposentar recebendo o maior valor possível, a pessoa terá que passar sua vida toda contribuindo com a maior quota disponível. Todavia, é quase impossível conseguir isso, já que há bastante variações, principalmente devido à inflação. Mas caso você tenha se aposentado e não concorde com o valor recebido, há como solicitar uma revisão da vida toda.

Veja também: Aprenda como ganhar dinheiro colocando o CPF na nota fiscal

O que seria a revisão da vida toda?

A revisão da vida toda é uma maneira que há para os beneficiários consigam revisar o valor do seu benefício junto ao INSS. Na maioria das vezes, ela é feita por via judicial, mas já há alguns trâmites para que toda revisão ocorra somente por via administrativa, tanto que é possível realizá-la até mesmo pelo aplicativo do INSS.

Com ela, o INSS irá revisar todas as contribuições do trabalhador junto a eles, para calcular se o valor que está sendo repassado é justo ou não. Mas antes de solicitar a revisão, é importante tomar bastante cuidado, pois nem sempre ela é positiva.

Por isso, antes, consulte um advogado especializado no assunto, pois se você solicitar a revisão, pode ser que após ela, você receba até menos do que o planejado. Isto é, de ofício o INSS não irá diminuir seu benefício, mas caso você solicite, eles podem realizar a revisão.

Veja também: Saque extraordinário do FGTS 2023: como fica o valor de R$ 1 mil este ano?