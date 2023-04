Medicamento de ALTO CUSTO: como solicitar através do SUS?

Os medicamentos, de modo geral, fazem parte da lista daqueles itens considerados de primeira necessidade, assim como os alimentos e, não raramente, os brasileiros precisam utilizar algum medicamento de alto custo a fim de manter a saúde em dia.

Ocorre, porém que, a depender do tratamento que o cidadão precise fazer, o preço desse medicamento pode realmente afetar suas finanças consideravelmente mês a mês. Aliás: existem remédios cujos preços são tão altos que a única maneira de obtê-los para combater uma doença é recorrendo ao famoso Sistema Único de Saúde (SUS).

Mas como, afinal, a solicitação deste medicamento deve ser feita?

A resposta para essa pergunta de extrema importância está na leitura a seguir!

Conseguir um medicamento de alto custo pelo SUS é possível | Imagem: Myriam Zilles / unsplash.com

Os remédios de baixo custo também podem ser obtidos pelo SUS

Antes de mais nada, vale reforçar que mesmo aqueles medicamentos mais baratos podem ser obtidos junto ao Sistema Único de Saúde.

Porém, não importa qual tipo de remédio o cidadão precise e qual o seu custo: para a solicitação e retirada do mesmo, é imprescindível ter o seu Cartão Nacional de Saúde. Este cartão, por sua vez, pode ser obtido em qualquer UBS, desde que o solicitante tenha em mãos as cópias de seus documentos e do comprovante de residência.

Lembrando ainda que, por meio dele, se torna muito mais fácil marcar consultas, por exemplo.

Pois bem: para a retirada dos medicamentos de custo baixo, é só ir ao postinho de saúde com o cartão em mãos, junto ao documento de identificação e a receita fornecida pelo médico.

Veja também: Aposentadoria especial do INSS: 5 doenças que garantem o benefício

Como é o processo para conseguir um medicamento de alto custo de graça

Já no que diz respeito ao medicamento de alto custo, especificamente, é preciso que o paciente se informe diretamente na UBS em que passou com o médico, pois o pedido pode ser feito somente nesse local, onde as devidas orientações serão dadas.

Nesse caso, além dos papéis acima citados, será importante ter em mãos também o PIS/PASEP e o formulário LME devidamente preenchido, enquanto que a receita deverá estar em duas vias. Lembrando que o próprio médico deverá preencher o formulário no qual constará a necessidade do medicamento em questão.

Trata-se basicamente de um laudo muito completo, informando qual é a doença do paciente e a real necessidade de usar um medicamento de alto custo, por exemplo.

É preciso, porém, se atentar ao fato de que o medicamento nem sempre estará disponível para ser entregue na hora da solicitação, e que as retiradas deverão ser feitas mensalmente, pelo período máximo de 3 meses.

Uma vez que esse período seja encerrado, será preciso conseguir solicitar novamente, sempre tendo em mãos a receita do médico.

Em resumo: a receita em si deverá ser “nova” todos os meses, mas a solicitação formal propriamente dita precisa ser feita somente a cada 90 dias, para que o paciente não perca o direito ao medicamento.

Veja também: LEI MUDOU? Blitz tem procedimento correto para PRENDER o seu carro