Passo a passo: aprenda a CONSULTAR o saldo total do FGTS com o CPF ou por telefone

Saber como consultar o saldo total do FGTS é primordial para qualquer trabalhador que queira ficar por dentro dos depósitos que estão sendo feitos em seu nome nesse fundo.

Aliás: muitos trabalhadores não sabem, mas, quando se trabalha com carteira assinada, a empresa contratante tem a obrigação de reservar 8% do salário mensalmente para o FGTS. Logo, conseguindo acessar o site ou mesmo o aplicativo relacionado a esse fundo, o cidadão consegue saber se de fato não está sendo desrespeitado nesse sentido.

Isso sem citar o fato de que por meio desses locais é possível não só fazer consultas, mas também obter extratos diversos.

O saldo total do FGTS fica liberado para consulta do trabalhador | Imagem: Hassan OUAJBIR / unsplash.com

Como a consulta do saldo total do FGTS deve ser feita por meio do CPF

Saber se a empresa empregadora está de fato realizando os depósitos, portanto, é um direito de qualquer trabalhador que atue com carteira assinada. E a boa notícia é que não é preciso ter acesso ao famoso NIS para que essa consulta seja feita.

Basta entrar em uma das plataformas oficiais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e utilizar o CPF para saber qual é o saldo total do fundo.

Uma outra forma de consultar esse dinheiro é por meio de uma ligação para a central de atendimento. Mas, “vamos por partes”: caso opte por usar o app do FGTS, o cidadão primeiro deverá fazer seu cadastro.

E o passo a passo, nesta etapa, é muito simples e intuitivo, exigindo basicamente o fornecimento de algumas informações importantes, como nome completo, número de celular e, claro: CPF.

Pronto!

Uma vez tendo o cadastro criado, bastará entrar no aplicativo utilizando a senha escolhida, seguindo esse passo a passo:

Abrir o app e selecionar “Entrar no aplicativo”; Informar CPF e clicar em “Próximo”; Informar a senha e, então, selecionar “Entrar”; Fazer todas as consultas como desejar.

Já pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal a consulta pode ser feita somente se o trabalhador tiver uma conta ativa nessa instituição, sendo esse o passo a passo que deve ser seguido para ter acesso ao saldo total do FGTS:

Abrir o app, identificar o usuário, selecionar “Continuar”, informar a senha de acesso e, então, selecionar “Entrar”; Na tela que surgir, escolher a opção “FGTS e INSS”; Escolher “FGTS” como opção; Selecionar a opção “Extrato”.

Feito! Por meio desses poucos passos, será possível visualizar o saldo em si, com suas respectivas datas atreladas e, assim, saber se o empregador realmente está cumprindo com sua obrigação e fazendo os depósitos dos 8% do salário todos os meses.

A consulta desse saldo também pode ser feita por telefone

Por fim, é importante saber que o saldo do FGTS também pode ser feito a qualquer momento por meio do telefone, o que é uma opção ainda mais simples para quem não é adepto da tecnologia.

O número para contato é o 0800 726 0207, e por ele, informando seu NIS e data de nascimento, qualquer trabalhador com carteira assinada pode saber quanto tem depositado no Fundo.

