Quer entrar na FACULDADE em 2023? Boa notícia foi anunciada

Entrar no ensino superior é o sonho de milhares de jovens, mas o sonho em questão, rapidamente pode se tornar um grande pesadelo, por conta de vários cortes que ocorreram nos últimos anos, sobretudo, na área da educação. Contudo, uma medida incrível foi tomada e vai garantir que neste ano de 2023, todas as obras paradas voltem a funcionar para serem concluídas. Assim, todas as faculdades públicas deste país, agora, devem voltar a ter dias bons novamente, entenda.

Orçamento para faculdades aumentou

Na última semana, chegou a melhor notícia que os estudantes poderiam esperar, isto é, que o governo iria alocar quase 2,5 bilhões de reais para recompor o orçamento das universidades brasileiras, que estavam defasadas. De acordo com o atual ministro da Educação, Camilo Santana, parte do valor será para o orçamento das faculdades e outra parte para obras.

A maioria desses recursos foram permitidos ainda no último ano, durante o gabinete de transição, que conseguiu aprovar uma emenda constitucional a fim de ampliar os gastos do governo Lula para 2023. Com isso, os principais beneficiados são os próprios alunos.

Uma vez que o futuro é construído hoje e infelizmente, várias faculdades estavam com sua estrutura bem antiga, em alguns casos, até o teto chegou a cair, principalmente após grandes chuvas que atingiram algumas regiões do Brasil. Portanto, o dinheiro vem na hora certa.

Obras irão reiniciar

De acordo com o presidente da Andifes, Ricardo Marcelo, esses valores são de suma importância, uma vez que: “Depois de quatro anos de diminuição crescente dos nossos orçamentos e mais do que isso, como sabemos, de ataques às universidades, que eram continuamente detratados, no segundo semestre do ano passado vimos que 2023 seria impossível”

Portanto, todas essas medidas só estão se somando com a educação brasileira. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já afirmou, que em 2023 não haverá nenhum tipo de bloqueio na área citada.

Por fim, é importante lembrar, que no Brasil, a educação é um direito social e atualmente, há vários meios para o ingresso no ensino superior, como o SISU que concede acesso à faculdades federais ou então o ProUni que concede bolsas de até 100% para alunos em faculdades particulares. Também há mais uma chance, que é o FIES, que financia os estudos dos alunos para eles pagarem apenas após a formação, o financiamento pode chegar a até 95% do curso, a depender da renda familiar.

