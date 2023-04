Trabalhou e não recebeu PIS? Entenda o que pode acontecer e quem tem direito

Todo trabalhador formal possui direito a vários benefícios e um deles é o abono salarial, que a depender do setor em que o funcionário trabalha, pode mudar de nome, sendo Pis ou Pasep, o fato é que todos aqueles que recebem até 2 salários por mês, têm direito a receber o abono anualmente. Mas há algumas que trabalharam no ano-base mas por algum motivo não receberam o valor, saiba o que pode ter acontecido.

O que é o PIS?

O Pis foi criado na década de 70, a fim de integrar o trabalhador na empresa e em seu desenvolvimento. Ou seja, por intermédio de tal benefício, os trabalhadores que recebem até 2 salários, conseguem receber até 1 salário extra por ano, que é chamado de abono salarial. Isso serve para que o seu poder de compra sempre permaneça alto.

Quem realiza a administração do benefício é a Caixa Econômica, mas as regras para estar apto a receber o valor quem escolhe é o governo. Uma vez estando dentro das regras propostas, o trabalhador pode receber o valor ‘extra’ todos os anos. Lembrando que isso vale para os servidores do setor privado, já no setor público quem realiza a administração é o Banco do Brasil.

Mas não importa se é Pis/Pasep, as regras são bem parecidas. A primordial, é que no ano base o trabalhador precisa ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos 30 dias, para que ele venha receber o abono. Além disso, é preciso que ele tenha recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês e por fim, que a empresa tenha enviado os dados dele para a base de dados responsável.

O que fazer caso não tenha recebido o PIS?

O abono salarial que está sendo pago neste ano, de 2023, é inerente ao ano-base de 2021, que por conta da pandemia, acabou sendo adiado e somente agora está sendo pago. Então, o primeiro passo é verificar se de fato em 2021 você trabalhou pelo menos 30 dias e se sua média salarial foi de até 2 salários mínimos. Caso tudo isso esteja correto, então, você precisa saber com a empresa se os dados foram enviados corretamente.

Caso sim, você pode entrar em contato com a Caixa, pelo número 0800 726 0207, caso prefira, você também pode ir presencialmente até uma agência para verificar o erro que aconteceu. Lembrando que sempre é importante você portar seu CPF e o número de identificação social, isto é, o NIS.

Na maioria dos casos, o trabalhador que tem direito mas não recebeu passa por isso por erros bobos, como o não envio de alguma informação importante, isso é facilmente resolvido ao entrar em contato com o órgão que administra o benefício.

