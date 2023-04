Você pode ter seu cartão cancelado pelo Banco Inter? Entenda o receio

O Banco Inter está presente na vida dos brasileiros há algum tempo. Com inúmeros benefícios e disponibilidade de crédito, é um excelente banco para pessoas comuns e até mesmo que empreendem. Podendo receber remessas do exterior com taxas reduzidas e contratar financiamentos diretamente pelo aplicativo. Como todo bom banco o Inter possui vários cartões, dentre eles o Black. Após anúncios, o banco acabou cumprindo a promessa e cancelou vários cartões Inter.

Clientes do Banco Inter têm cartões cancelados | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cartão Inter cancelado?

Desde a última semana o Inter está envolvido em polêmicas. Quando enviou uma carta aos seus colaboradores indicando boas maneiras de se vestir e portar no ambiente de trabalho. E então, novamente tomou uma outra atitude que surpreendeu a todos: o cancelamento dos cartões Inter.

Há algumas semanas o aviso já havia sido dado, e agora o banco efetivou a medida. O Inter busca manter serviços exclusivos para os seus clientes, e então, pelo descumprimento de algumas regras alguns usuários Inter tiveram seus cartões Black suspensos.

E isso aconteceu porque alguns clientes não renovaram o produto Inter Duo Gourmet. Lembrando que o produto oferece acesso imediato ao cartão Black do banco Inter. Entretanto, pela não renovação do produto; muitos clientes tiveram seus cartões bloqueados e com isso o Inter manteve sua transparência com seus acionistas.

Portanto, o bloqueio dos cartões aconteceu apenas aos clientes Black. Para obter novamente é necessário renovar o plano e aguardar a análise novamente. O produto Inter Duo Gourmet é uma das opções mais desejadas pelos usuários.

Inter Duo Gourmet

Trata-se de um programa de benefícios do Banco Inter que disponibiliza aos usuários uma espécie de lista pré-selecionada de vários restaurantes parceiros da empresa. E assim – os clientes Inter Duo Gourmet conseguem acesso a vários benefícios, bem como a possibilidade de pedir 2 pratos pelo preço de 1.

Portanto, o programa é pago e os clientes além de terem a opção citadas acima, têm acesso ao cartão Black Mastercard. Entretanto, logo após a última atualização o serviço tornou-se obrigatório para que os clientes tivessem acesso à opção.

Desse modo os clientes que não tivessem renovado a assinatura do plano, perderiam o plano. Logo após o comunicado muitos clientes não acreditaram e acabaram pagando para ver. E então, tiveram a surpresa e realmente o decreto foi posto em prática.

Os que tiveram os cartões cancelados e o serviço cortado podem entrar em contato com a central do Inter e assim conseguir novamente reativar o plano e obter o cartão Black.