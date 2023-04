Golpes do PRESENTE SURPRESA pega beneficiários do INSS de surpresa

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sempre são vítimas de criminosos. Geralmente sendo idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência. Em razão da facilidade, não é raro que os criminosos consigam sugar bastante dinheiro dessas pessoas. Há dois golpes no mercado que está chamando a atenção de todos, principal do INSS. O primeiro é o do presente surpresa e o outro é o do falso fiscal do INSS. Conheça os golpes e como evitar cair em cada um deles.

Beneficiários do INSS sofrem com golpes aplicados | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Beneficiários do INSS são vítimas de golpes

É sempre bom saber os tipos de golpes aplicados a fim de se livrar deles. Mediante os golpes o INSS afirma que não oferece nenhum tipo de presente surpresa ou qualquer outro produto através do telefone ou canais de comunicação.

E para se proteger é importante sempre estar atento as informações apresentadas nas ligações e saber que em nenhum momento os funcionários do INSS irão ligar solicitando dados e informações pessoais.

Portanto, é recomendado sempre ter os canais oficiais do INSS em mãos. Para qualquer problema ou suspeita entrar em contato com a Ouvidoria, evitando cair em golpes e fraudes óbivas. E claro, desconfiar de qualquer oportunidade extraordinária acima do normal. Sempre é golpe!

Golpe do consignado

Na modalidade o criminoso entra em contato com o beneficiário oferecendo empréstimo consignado. Muitos já sem margens, aproveitam e solicitam uma simulação para saberem quanto poderiam tirar e qual seria a taxa de juros. Com isso, os golpistas oferecem excelentes condições de pagamentos , valores agradáveis e acabam enganando os idosos.

Visto que na verdade os criminosos não participam de nenhum banco ou instituição credenciada. Com os dados obtidos acabam fazendo empréstimos consignados no nome dos idosos e retendo todo o valor. Essa modalidade está sendo conhecida como “Presente surpresa”. Isso porque está alinhada com uma outra.

Que o criminoso liga para o idoso e afirma ser do INSS e estar com um presente surpresa. Entretanto, solicita dados para liberar o presente. Que no geral é Pix e montantes em dinheiro. Muitos idosos já caíram na modalidade.

Golpe do falso funcionário

Entrelaçado com o anterior, o criminoso liga informando que há empréstimos vinculados ao benefício do cidadão. E então, afirma que o empréstimo está com taxas exorbitantes e que o beneficiário possui valores a receber. E então desse modo, acaba pegando dados e informações confidenciais do idoso.

Mediante essas informações conseguem acessar a conta, benefício, etc. Subtraindo grandes quantias em nome do idoso e até mesmo fazendo empréstimos ou financiamentos no nome da vítima. A modalidade é bastante conhecida e aplicada nos últimos dias.

Entretanto, com as dicas práticas do INSS é possível se livrar desses golpes e evitar a todo custo cair em um deles. Ademais, basta ficar atento a qualquer ligação ou contato incomum e sempre estar em contato com alguém de confiança. Jamais passe dados sensíveis como CPF, RG, e-mail, senha, etc. Para qualquer pessoa.