Empréstimo consignado pode ajudar a QUITAR as dívidas; entenda como fazer isso

Quando as dívidas começam a apertar, a melhor saída é realizar um empréstimo a fim de conseguir equilibrar as contas. Mas a depender das taxas dele, isso poderia não ser algo tão interessante. Todavia, agora, há um teto baixo de juros para a modalidade de empréstimos consignados, o que pode tornar a prática vantajosa, isto é, realizar o empréstimo para quitar dívidas acumuladas e se livrar dos altos juros, entenda.

O que é um empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que é bastante acessível para todos e é uma excelente alternativa quando a pessoa está querendo se livrar das altas dívidas. Contudo, é importante saber o momento certo de fazê-lo e como utilizar o dinheiro. A modalidade está disponível para segurados do INSS, além de funcionários públicos e privados.

Quando o cliente escolhe realizar um empréstimo consignado, a empresa que emprestou o valor tem o direito de descontar diretamente no salário do cliente o valor da parcela do empréstimo, então, o risco dele não pagar é praticamente zero. Por conta disso, as taxas são tão baixas nessa modalidade de crédito.

E se antes realizar essa operação já era algo interessante, agora é ainda mais, já que o governo definiu que o teto de juros na modalidade citada, é de até 1,97%. Ou seja, desde que a lei entrou em vigor, qualquer instituição financeira não pode oferecer empréstimos com taxas superiores. A decisão foi tomada para minimizar os efeitos negativos que há na vida dos aposentados após realizarem vários empréstimos.

Como usar o dinheiro para quitar as dívidas?

O valor disponibilizado pelo empréstimo, pode ser usado para realizar o pagamento de dívidas, principalmente aquelas que possuem altos juros. Pois não há nem comparação, uma conta com juros de 1,97% ao lado de outra que os juros podem ser superiores a 10%. Então, ao ter o dinheiro em mãos, o primeiro passo é liquidar as contas citadas.

Feito isso, olhe com carinho para as despesas fixas que há durante o mês, como aluguel, internet, telefone e água. E confira se é possível pagar menos nessas contas, caso já haja um atraso, entre em contato com as companhias tentando algum desconto.

Por fim, guarde um pouco do dinheiro, em uma espécie de reserva financeira, para caso futuramente ocorra algum problema grave com você, tenha a possibilidade de se livrar do ‘abacaxi’. E sempre use o dinheiro com sabedoria, evitando ter mais uma dívida desnecessária.

