Não quer mais ter filhos? VASECTOMIA de graça pelo SUS

O sonho de vários homens é ter filhos, isto é, serem pais, todavia, após algum tempo, o sonho pode mudar ou simplesmente a pessoa já conseguiu realizá-lo e é nesse momento que ela começa a procurar métodos contraceptivos que sejam eficazes. Em uma pesquisa rápida, elas geralmente encontram uma cirurgia chamada vasectomia, que é simples e não dura 30 minutos. E o melhor disso tudo é que o SUS disponibiliza ela de maneira gratuita, confira como conseguir.

Qualquer homem pode realizar a cirurgia?

Não, não é qualquer homem que pode realizar a cirurgia. Para fazê-la, é preciso que ele tenha 2 filhos ou a idade mínima de 25 anos para realizá-la. De acordo com um especialista no assunto, não há um método contraceptivo que seja 100% eficaz, mas esse, vem mostrando uma grande porcentagem de êxito, por isso, é um dos mais utilizados no mundo.

O procedimento é bem simples e leva cerca de 20 minutos e o paciente após o procedimento já pode ir para casa. O especialista no assunto explicou um pouco como funciona o processo cirúrgico: “Após a anestesia local, identificamos uma estrutura chamada ducto deferente, que é o canal responsável pela passagem dos espermatozoides. A partir daí, é retirado um fragmento de cada um dos dois canais, a fim de evitar essa passagem”.

Embora a cirurgia seja simples, é importante que o paciente tenha um excelente repouso após o procedimento em questão. Vale lembrar que muitos homens têm medo de ficarem impotentes após a cirurgia, mas isso é mito, o procedimento não interfere em nada na vascularização da área.

Como solicitar a cirurgia pelo SUS?

Os interessados em realizarem a cirurgia citada, precisam procurar uma Unidade Básica de Saúde que atenda a região onde a pessoa mora, a fim de demonstrar interesse no método contraceptivo citado. Após isso, a pessoa irá para uma consulta com um enfermeiro, que irá mostrar outras opções para não engravidar que há disponíveis, como DIU, anticoncepção oral, laqueadura-tubária e os preservativos.

Caso nenhum método agrade o paciente, ele é encaminhado para um especialista, que vai solicitar exames pré-operatórios. Feito isso, o interessado deve responder um questionário e esperar 60 dias, para dar continuidade no processo, pois é o tempo que ele tem para se arrepender.

Uma vez que ele não se arrepende, a cirurgia é agendada e a vasectomia é realizada. Após isso, o homem ainda precisa usar outros meios contraceptivos por até 90 dias, pois nesse período ele ainda pode ter filhos. Lembrando que a cirurgia para desfazer a vasectomia não é oferecida pelo SUS.

