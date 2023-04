ATÉ 16 DE JUNHO: prazo para atualizar os dados do Cadastro Único está no FIM

Através do Cadastro Único o Governo Federal tem acesso a todos os dados e informações das famílias devidamente inscritas. É por intermédio dele que as famílias podem entrar nos principais programas do Governo. Bem como o Vale-Gás, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e tantos outros. Muitos brasileiros estão com o cadastro desatualizado há anos – e agora está na reta final para atualização ou suspensão no programa.

Prazo para atualizar CadÚnico está chegando ao fim

Não faz muito tempo que o Governo Federal autorizou o bloqueio de mais de um milhão de famílias no Bolsa Família. O motivo foram irregularidades no cadastro. Bem como dados e informações incompletas. O bloqueio poderá ser completo – entretanto, a priori irá durar apenas dois meses. Não recebendo os reasses dos meses de abril e maio.

Embora o prazo seja de 60 dias, é importante estar atento ao prazo de atualização dos dados. No início do mandato do presidente Lula – ficou registrado o número de mais de 10 milhões de cadastros irregulares, sendo 6 milhões referentes as famílias unipessoais.

Então, começou a “perseguição” contra elas a fim de validar as existentes e evitar que novas fraudes acontecessem. Por esse motivo – é necessário que as famílias se dirijam até o CRAS local a fim de atualizar os dados do CadÚnico.

Bem como quantidade de membros, renda per capita, renda mensal da família e principalmente se alguém trabalha com a carteira assinada. Um dos principais motivos da recusa em muitas famílias é acerca da omissão de informações.

Por que é importante atualizar o cadastro?

Porque o Governo Federal em conjunto com os ministérios responsáveis descobriram que muitas famílias acabam omitindo valores de renda, quantidade de membros, etc. A fim de que isso reduza a renda mensal e até mesmo abra margem para que pessoas que trabalhem de carteira assinada morem na mesma casa. Ou seja, a importância é para ter transparência com o Governo Federal e evitar surpresas.

Desse modo, é importante ressaltar que essas práticas são ilegais por lei. Ainda mais – que logo que surgiu o ápice das famílias unipessoais, muitos brasileiros acabaram se dividindo e formando “famílias próprias”. A fim de uma única família receber até quatro ou mais benefício.

A prática acaba atrapalhando o programa e tirando das pessoas que realmente precisam. Isso tornou-se notório pelo grande número de crescimento das famílias unipessoais no Brasil. Então, mediante pesquisas e investigações a fraude foi descoberta.

Há menos de 02 meses o Governo Federal bloqueou mais de 1 milhão de cadastros. A informação foi dada por SMS. As pessoas bloqueadas que se sentirem injustiçadas podem ir até o CRAS local a fim de regularizar o cadastro.