5 NOVAS leis que estão pegando GERAL no trânsito

Todas as pessoas que têm CNH (Carteira Nacional de Habilitação) precisam estar sempre se atualizando com as leis que estram sobre o trânsito, já que os mesmo que andam de carro pela cidade para não levar nenhuma multa. Para ajudar, separamos algumas mudanças que ocorreram e que são importantes serem compartilhadas.

Veja as mudanças e fique atento. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mudanças recentes que aconteceram no trânsito

1 – Capacete

Houve uma alteração que é a exigência de capacetes certificados pelo Inmetro para todos os motoqueiros do Brasil, é necessário também ter os adesivos refletores nas laterais, frontal e traseira do objeto.

A cinta também precisa estar fechada no maxilar inferior, essa mudança precisa ser compartilhada para todos os motoqueiros do Brasil e vale tanto para os motoristas como os passageiros.

2 – Farol baixo

O que podemos destacar também sobre o farol baixo em rodovias. Há um bom tempo esse assunto é discutido se caso é realmente obrigatório utilizar o farol baixo em rodovias pelo Brasil.

E sim, é obrigatório! Somente para os carros que não possui luz diurna, já os demais carros não precisam cumprir essa obrigatoriedade. Fique esperto, pois a multa para esse tipo de infração é no valor de R$ 130,00.

3 – Conversão direta

Não podemos de destacar outra mudança que ocorreu nas leis de trânsito que é na conversão a direita em caso de sinal vermelho no semáforo, ou seja, isso vale a pena para vias que indicam a conversão que seja livre, fora isso a manobra continua sendo totalmente proibida em qualquer parte do Brasil.

Os motoristas precisam se atentar a esse ponto!

4 – Mudança de trânsito na película

Houve mudança também nas leis de falam sobre as normas do uso de película de livro nos carros, conhecido como insulfilm. Desde o início do ano a população vem comentando e até gerou discussão.

É necessário que pelo menos 70% da luz passe pelo vidro na parte da frente, já o vidro traseiro a coberta pode ser de até 28%, lembrando que essas películas não podem apresentar danos e nem bolhas.

Veja também: Com BAFÔMETRO de fábrica, carros impedirão motorista embriagado de dirigir

5 – Renovação de CNH

Último ponto e não menos importante é sobre a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) que a partir de agora pode ser renovada pela internet, pelo site do Detran ou ir pessoalmente em um ponto de atendimento rápido, como por exemplo o Poupatempo.

Não pode esquecer que a renovação da CNH deve acontecer em até 30 dias depois do vencimento. Essa regra precisa ser cumprida, é uma das essenciais já que é um documento de extrema importância e que comprova a habilidade e permissão do motorista estar dirigindo em boas condições.

Veja também: Senado aprova medida para incluir mais informações na CNH