Gosta de dirigir de CHINELO? É melhor tomar cuidado

Quando o motorista vai dirigir, principalmente se for uma viagem longa, todos gostam de dirigir confortável e o ideal é dirigir desta maneira! Mas é necessário também estudar e ficar atento as leis brasileiras que são misteriosas para a maioria dos brasileiros, pois as vezes eles preferem que o senso comum dite as regras.

Porém não é o senso comum que vai livrar a pessoa de receber uma infração por não estar dentro das regras. Lembrando que diversas infrações são aplicadas no trânsito e poucos sabem que é proibido dirigir de chinelo.

O nosso Brasil é considerado um país tropical e devido ao clima ele realmente pede um look mais despojado, no entanto, é preciso tomar cuidado para não exagerar e evitar acidentes no trânsito, o principal é obedecer é a lei. Então toda vez que for dirigir observe bem, não vai com chinelo, coloque uma camisa, e dirija com cuidado.

Conheça um pouco mais sobre as nossas leis.

O que acontece se dirigir de chinelo?

Por mais que pareça ser uma pergunta boba, não é. Não existe uma regra clara que fala sobre dirigir de chinelo ou sem camisa, mas entende-se que o uso no chinelo durante o volante pode prejudicar a direção no carro, e isso pode causar acidente, então o ideal é não fazer isso.

Para não ficar apenas em palavras, o artigo 352 do CTB informa que o motorista não deve usar sapatos que não sejam firmes nos pés ou que prejudiquem a utilização dos pedais. Infelizmente se uma autoridade parar um motorista no trânsito e ele estiver de chinelo pode ser multado em R$ 130,16 e também perder 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

É válido informar que esse artigo não fala sobre a possibilidade de dirigir sem camiseta.

Dirigir descalço

Todos sabem que chinelo não é considerado um calçado que deixa o pé firme, então como dito acima, uma pessoa que digiri com chinelo pode ser multado. Então o melhor a se fazer é tirar o chinelo e dirigir descalço, e como a maioria não sabe: pode dirigir descalço.

A ausência de um calçado não compromete a utilização dos pedais no carro e você não vai se atrapalhar ou nada vai grudar nos pedais. Então dirigir sem calçado não é uma infração e a maioria dos brasileiros não sabem dessa regra.

Sem camiseta

Não existe uma lei que proíbe de dirigir sem camiseta, porém o indicado é sempre tomar cuidado e usar uma camisa, pois em casos de acidente uma pessoa sem camiseta pode se machucar com mais facilidade. Mas se caso for parado você não vai levar multa por estar dirigindo sem camiseta.

