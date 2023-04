Por que tem gente que consegue LIMITE DE R$ 5 MIL no Nubank? Segredo revelado!

O Nubank é um banco digital um dos mais utilizados pelos brasileiros pela sua praticidade e facilidade em conseguir crédito, basta conseguir ter controle de seus gastos e pagar na data correta. Muitas pessoas têm dificuldade de conseguir um cartão de crédito com um limite bom do roxinho, é por isso que a empresa lançou a ferramenta para construir limite.

Essa ferramenta permite que a pessoa crie o seu próprio limite, por mais que ela tenha um histórico conhecido como um bom pagador ou como mau pagador, eles têm acesso aos serviços de crédito além de ter oportunidade de criar uma relação boa com o banco.

Confira um pouco mais sobre a função construir limite do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aumento automático de limite do roxinho

Essa ferramenta é uma novidade que alegrou algumas pessoas, pois para conseguir um limite que deseja ele é liberado na função no crédito, porém a pessoa precisa ter um valor na sua conta e deve guardar como “reservar como limite”, assim a pessoa pode comprar no crédito, ou seja, o seu dinheiro guardado foi revertido em crédito, e nesta ferramenta o valor pode chegar até R$ 5 mil.

Vamos citar um exemplo para entender melhor: uma pessoa guarda R$ 400 reais para usar na função crédito, ela precisa ter esse valor na conta e disponível, ela clica na opção de reservar e guarda o dinheiro, assim que guarda esse dinheiro fica indisponível para usar na conta, pois ele foi transformado em limite.

Chegou o dia do pagamento da fatura e a pessoa pagou corretamente, o limite volta ao valor estabelecido que é os R$ 400, mas se caso a pessoa desejar ela pode resgatar esse valor porque vai estar guardado com o banco.

Essa ferramenta é ideal para quem deseja as vezes fazer comprar parcelas ou que também deseja ter mais controle com seu dinheiro. O dinheiro fica guardado com o Nubank pois em caso de o cliente não efetuar o pagamento da fatura que é os R$ 400 o dinheiro já vai estar guardado e o banco vai utilizar, e assim o banco não leva colete.

Como reservar o valor da conta para transformar em limite?

O Nubank é conhecido pela sua praticidade e facilidade em mexer nas ferramentas dentro do aplicativo, é tudo fácil de resolver, por isso você seguindo os passos abaixo vai conseguir construir o seu limite hoje mesmo, confira:

Entre no aplicativo do Nubank;

Vai na área do cartão de crédito e cliqueem “Ajustar limite”

Depois clique em “Reservar como limite”

Feito isso, leia as informações e continue

Escolha o valor da sua conta do Nubank que deseja reservar para usar como limite do seu cartão de crédito

Leia os termos e condições antes de confirmar

Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão

Prontinho! A construção do seu limite de crédito do Nubank foi feita com sucesso, agora basta usar da maneira que quiser. Viu como é simples e prático?

