Lula bate o martelo e este GRUPO vai perder acesso ao Bolsa Família

Os brasileiros já estão atentos aos novos calendários do Bolsa Família. Sendo pago a partir da segunda quinzena do mês – o repasse é voltado aos cidadãos que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Entretanto, o intuito do benefício não é meramente ofertar repasses financeiros, mas fortalecer as demais áreas da vida dos seus beneficiários. Entenda as mudanças e o que pode acontecer com este grupo de pessoas.

Lula anuncia que este grupo irá perder o acesso ao Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Milhões de brasileiros poderão ser bloqueados do programa

O Bolsa Família é um dos programas mais conhecidos de distribuição de renda no país. Embora tenha sido substituído temporariamente pelo Auxílio Brasil, o termo ficou preso no coração de muitos brasileiros. Em razão de ter surgido em um período bastante precário no país.

Entretanto, engana-se quem acredita que o único intuito do Bolsa Família é promover as parcelas de R$ 600 e adicional de até R$ 300 para algumas famílias. Muito pelo contrário, o programa possui como intuito mudar a vida das pessoas que recebem, a fim de futuramente não precisar mais receber.

Significando que saíram da situação de pobreza ou extrema pobreza. Por conta disso, o presidente Lula afirmou que os critérios de adesão ao programa irão retornar. Sendo obrigatório que os membros com idade inferior a 18 anos, estejam devidamente matriculados em instituições de educação (escolas) e com os cartões de vacina atualizadas.

O principal intuito é reduzir ao máximo o número de evasão escolar e cuidar da saúde das crianças e adolescentes do país. Com esse controle – as famílias que descumprirem essas regras e outros que serão mostradas a seguir – poderão ser bloqueadas do programa.

Quais são as novas regras obrigatórias do programa?

Em descumprimento das regras, as famílias podem ser suspensas por até dois meses. Em caso de prorrogação do não cumprimento das regras – poderá ocorrer o bloqueio total. Visto que as regras a serem cumpridas são simples e visa o bem-estar da família.

Confira as principais regras e suas devidas especificações:

Em caso de membros entre 4 e 5 anos, é necessário manter a frequência escolar de no mínimo 60% do ano letivo;

Em aso de membros entre 6 e 18 anos, é necessário manter a frequência escolar de no mínimo 75%;

Em caso de gestantes de qualquer idade, é necessário realizar o pré-natal corretamente;

Todos os membros devem estar com a carteira de vacinação completa e em dia.

Portanto, esses são os critérios estipulados pelo Governo Federal. Com o intuito de promover a cultura e educação no país. Ao invés de afastar as crianças das escolas, a ação visa aproximá-las cada vez mais. Até mesmo porque a educação é o futuro de qualquer pessoa.

Ademais, espera-se que neste mês o repasse seja feito para mais de 20 milhões de beneficiários. Lembrando que os brasileiros que possuem direito ao Vale-Gás, também hão de receber nesta segunda quinzena do mês.