Como SACAR 2 MIL REAIS agora pela Caixa? Milhares podem fazer isso

Boa notícia! Embora poucos brasileiros estejam elegíveis para receber o repasse de R$ 2 mil, ainda assim um grande número de beneficiários poderão ser contemplados. No Brasil há vários repasses em forma de benefícios e direitos para os trabalhadores. Dentre eles o PIS/Pasep e Bolsa Família. Os primeiros são benefícios trabalhistas, o último é um benefício assistencial. Entretanto, o que os dois tem em comum? É possível receber nesses meses os dois benefícios totalizando quase R$ 2 mil através de um único canal!

PIS/Pasep e Bolsa Família?

Sim! Até o meio do ano os repasses do PIS/Pasep serão destinados aos trabalhadores brasileiros. Com isso – eles poderão receber até R$ 1.302. Totalizando 01 salário mínimo. Visto que os repasses desse ano são referentes ao ano de 2021.

Em razão da pandemia – os abonos acabaram atrasando em dois anos. O valor é calculado com base na quantidade de meses trabalhados no ano base, ou seja, em 2021. Os trabalhadores que tiverem trabalhado os 12 meses consecutivos, hão de receber o salário completo.

Caso contrário, irão receber o proporcional. Que para saber é necessário multiplicar a quantidade de meses trabalhados por R$ 108,50. E então, saberá o valor final.

O Bolsa Família é um benefício de assistência e é pago aos brasileiros que vivem sob pobreza ou extrema pobreza. Podendo receber R$ 600 fixos e adicional de R$ 150 por criança de zero a seis anos. Totalizando praticamente R$ 1 mil em meses de Vale-Gás, como é o caso desse.

E o que ambos têm em comum?

Portanto, alguns brasileiros poderão receber até R$ 2 mil. Caso o brasileiro esteja desempregado neste ano – poderá receber o Bolsa Família. Entretanto, caso ele tenha trabalhado em 2021, agora será o momento de receber os repasses referentes ao abono salarial do ano em questão.

Com isso é possível receber o PIS/Pasep e Bolsa Família juntos! Através do cartão Bolsa Família. Sendo necessário apenas que o titular esteja devidamente inscrito em ambos os programas e esteja dentro das datas de pagamentos.

Ao receber o benefício do Bolsa Família, também irá receber o PIS/Pasep e com isso totalizar aproximadamente R$ 2 mil. De fato é uma excelente quantia de fim de mês. Infelizmente nem todos os brasileiros terão direito aos dois repasses. Por um lado é algo bom – sinal que muitos estão empregados e não recebem o Bolsa Família.

É válido lembrar que ao conseguir um emprego de carteira assinada, o beneficiário perde o direito ao benefício. Haddad está tentado bolar uma estratégia que evite isso. E deixe o beneficiário em stand-by, a fim de que ele não tenha medo de conseguir um emprego, ser demitido e depois perder o direito ao Bolsa Família.