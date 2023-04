80 MIL famílias podem perder DESCONTO na conta de luz

Não é de hoje que a fatura de energia elétrica é um dos gastos mais constantes das famílias brasileiras. O Governo Federal possui o programa Tarifa Social – que auxilia as famílias. Reduzindo o preço das faturas em até 65%. O benefício é direcionado as famílias de baixa renda, indígenas, quilombolas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mais de 80 mil famílias podem perder o direito ao programa Tarifa Social | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que algumas famílias vão perder o benefício?

O benefício voltado as famílias citadas acima é recorrente e oriundo dos dados postos no Cadastro Único. A perda do benefício é por algo bem simples e que pode ser resolvido com apenas alguns passos. Mais de 80 mil famílias irão perder o benefício pelo menos temporariamente em razão da falta de atualização dos dados do Cadastro Único.

De maneira mais específica – do Número de Inscrição Social (NIS). Desse modo, as famílias que estiverem com os dados desatualizados há mais de dois anos, devem atualizar os dados o mais rápido possível no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). As famílias estão divididas em cidades: o maior índice de suspensões será em Belém, com mais de 18 mil.

É válido lembrar que para receber o benefício não é necessário que o titular do NIS esteja como titular da conta de energia elétrica. Entretanto, é necessário que todos os membros do cadastro estejam com os dados devidamente atualizados.

Visto que a falta de atualização nos dados é um dos motivos mais recorrentes da suspensão dos programas federais. Como é o caso do Bolsa Família, Tarifa Social, etc.

Leia mais: Cadastro Único dá acesso ao programa Telefone Popular; quem pode pedir?

Como atualizar os dados e evitar a suspensão?

É bem simples! A atualização deve ser feita no CRAS local mediante o comparecimento do titular da família. Portando os documentos de todos os membros do grupo familiar. É necessário apresentar o CPF ou Titulo de Eleitor. É recomendado que seja levado o CPF de todos como prioridade.

No caso dos indígenas ou quilombolas, qualquer outro documento que comprove a sua identidade pode ser usado. Desse modo – para os demais membros também é solicitado a certidão de nascimento, de casamento, RG, carteira de trabalho e título de eleitor atualizado.

Já no que se refere aos indígenas – é necessário apresentar a RANI (Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena). Ademais, basta ir na companhia local de fornecimento de energia elétrica e abrir o requerimento.

Em alguns lugares a prefeitura é a responsável por isso. Em outros pode ser feito no CRAS local. Entretanto, na maioria dos lugares a solicitação deve ser aberta diretamente na companhia elétrica com os documentos em mãos e os dados atualizados.