Governo se pronuncia sobre PENTE-FINO em benefício social e gera revolta

Recentemente, mais de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família tiveram uma triste surpresa: os seus benefícios foram bloqueados. Todavia, de acordo com o ministro responsável, elas devem entender o bloqueio não como uma ‘punição’, mas sim como uma oportunidade de regularizar a sua situação em relação ao Governo Federal. A lista de pessoas bloqueadas inclui famílias unipessoais, famílias que não atualizam o seu cadastro há mais de 2 anos entre outras, confira todos os que estão sob perigo.

Por que os bloqueios estão ocorrendo?

Como todos sabem, o Bolsa Família sofreu algumas mudanças, tornando o valor do benefício bem superior ao que era praticado anteriormente. Ou seja, isso representa mais gastos para o governo, que não quer pagar o valor para famílias que não precisam do benefício em questão. E desde que foi levantada a suspeita de uma possível fraude nos cadastros, a única saída do governo foi realizar um pente fino em todos os possíveis cadastros fraudulentos.

Por isso, todos que tiveram o benefício bloqueado, a orientação que receberam do governo é que procurem a unidade mais próxima do CRAS, a fim de regularizar a situação cadastral. O principal problema é que quando as famílias procuram esses centros de atendimento, na maioria das vezes, o sistema encontra-se fora do ar e os funcionários não têm informações do que se deve fazer.

O ministro explicou que o corte está sendo feito baseando-se em dados cruzados. Ou seja, se ao cruzar os bancos de dados disponíveis, verifica-se que uma mesma família colocou rendas diferentes em outros bancos de dados, isso pode ser o indício de uma fraude, por isso, o titular precisa ir pessoalmente até um CRAS resolver essa pendência.

Quais famílias devem ser bloqueadas nos próximos meses?

Há alguns grupos principais de famílias que foram bloqueadas do programa social, principalmente, aquelas que podem ter fraudado o sistema a fim de conseguir obter o benefício. Além delas, estão aquelas que não cumpriram regras como frequência satisfatória na escola ou então, que não atualizaram o cadastro no CadÚnico no período adequado.

O bloqueio possui duração de 2 meses, durante o período, é importante que o titular tente resolver o problema. Caso não consiga, ele acaba perdendo o direito de receber o benefício de maneira permanente.

O programa em questão é uma das principais formas de reduzir a pobreza e a fome no Brasil. Então, o governo tem uma preocupação tão grande em saber se de fato as famílias que estão recebendo realmente precisam do benefício. Caso não, elas serão retiradas e novas famílias adicionadas.

