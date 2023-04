Como AUMENTAR a aposentadoria do INSS por meio da revisão?

Boa notícia! Agora é possível pedir a revisão da vida toda pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fim de aumentar o valor da aposentadoria. Muitos brasileiros sonham com o tão sonhado descanso – e agora é possível realizar esse sonho e receber muito mais! Entenda como funciona e quem tem direito.

Grande vitória para os aposentados

No último dia 13 – o Supremo Tribunal Federal (STF) foi a favor da revisão da vida toda. Beneficiando aposentados, pensionistas e alguns segurados do auxílio-doença. Com a decisão jurídica confirmada, os salários anteriores ao mês de julho de 1994 serão inclusos na aposentadoria.

Desse modo, os salários anteriores ao ano de 1994 irão ser calculados juntamente com o benefício previdenciário. Seja já ativo ou não. Com isso, os valores irão aumentar. Como a base de cálculo não levava em conta os anos anteriores, muitos brasileiros tiveram seus benefícios reduzidos.

Embora o STF já tivesse aprovado o texto em 2022. Ainda faltava a publicação oficial para que os beneficiários conseguissem solicitar a revisão. A vitória foi conquistada nessa última semana. Espera-se que a partir de agora os novos recursos sejam implantados pelos beneficiários que tiverem interesse.

Por mais que muitos se interessem – só vale a pena buscar a revisão os beneficiários que tiveram seus salários mais altos nos anos anteriores a 1994. Caso os salários tenham sido menores – a correção no valor pode ocasionar na verdade a redução do benefício.

Como entrar com a revisão da vida toda?

Não são todos os beneficiários que têm direito a revisão da vida toda do INSS. Apenas os que começaram a receber os repasses na última década – contando do primeiro dia do mês que se passou após o primeiro pagamento. O beneficiário precisa estar aposentado antes da reforma da previdência que aconteceu em 13 de novembro de 2019 ou já ter o direito garantido na época.

Aos que já ingressaram com uma ação judicial a fim de pedir a revisão, precisa aguardar o período solicitado para retorno das causas que estão sendo julgados e estavam paradas no STF mediante a medida ainda não ter sido aprovada. Os que pretendem entrar com a ação após a aprovação – precisam entrar em contato com um advogado especialista na área a fim de abrir a ação de revisão.

O pedido pode ser feito diretamente pelo INSS – entretanto, na maioria das vezes a ação administrativa acaba sendo negada. Por isso é importante que o pedido seja feito mediante um advogado especialista na área previdenciária. Portanto, já é possível pedir a revisão da vida toda do INSS e assim conseguir aumentar o valor do benefício.