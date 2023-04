Pare de fazer isso com seu notebook; 6 COISAS ERRADAS

É comum o uso de notebooks entre os brasileiros. Seja para estudo ou trabalho – é recomendado tomar alguns cuidados para que a vida útil do dispositivo seja mais prolongada. Sabemos que notebook não é tão barato assim, ter cuidado e atenção é o ideal para evitar problemas vindouros! Veja 06 coisas que muitos fazem errado com o notebook.

6 coisas erradas que muitos fazem com o Notebook | Imagem de Markus Spiske por Pixabay

Apoiar o notebook em lugares inadequados

Muitos usuários acabam apoiando o notebook em superfícies de tecido. Como é o caso da cama, rede e até mesmo sofá. Isso é prejudicial ao notebook porque em seu interior possui vários dispositivos que ao serem colocados em temperaturas elevadas acabam sendo danificados.

A carcaça do notebook é repleta de saídas de ar, as superficies de tecido acabam bloqueando o ar que fica retido dentro da máquina. É recomendado sempre apoiar em uma superfície firme, na qual o ar tenha liberdade para sair sem qualquer problema.

Transportar o dispositivo sem tê-lo desligado completamente

Às vezes os usuários acabam fechando o notebook e levando para outros lugares. O problema disso é que na maioria das vezes o notebook não desligou, mas está suspenso. Desse modo, ainda continua operando – mesmo que em baixa intensidade. E quando transportado em bolsas ou áreas com pouco espaço de saída de ar, torna-se prejudicial para o dispositivo.

Portanto, é recomendado que o dispositivo esteja devidamente desligado. Para que ocorra o devido resfriamento da máquina e ela possa ser transportada tranquilamente na bolsa, mala, etc.

Não limpar o notebook

Muitos acabam não limpando a tela e o teclado do notebook. Mesmo sendo pequenas sujeiras, é recomendado que seja feita a limpeza parcial da máquina – a fim de evitar problemas maiores. Visto que embora pareça uma pequena sujeira, poderá se multiplicar e depois de um tempo infestar todo o notebook.

É recomendado retirar comidas, líquidos, detritos, óleo, etc. Manter o notebook limpo não é apenas questão de higiene, mas prevenção.

Guardar o notebook em lugares errados

A máquina deve ser guardada em lugares neutros. Nem tão quentes, nem tão frios. A fim de evitar danificar os itens internos. É válido lembrar que lugares com muita umidade pode ser prejudicial para o notebook. É importante sempre manter o computador em lugares adequados e propícios para ele.

Usar fontes paralelas

Não é raro que a fonte do dispositivo acabe quebrando o cabo ou queimando. E então, pelo preço ou dificuldade em achar a fonte original do mesmo – muitos acabam comprando fontes paralelas. É recomendado sempre usar a fonte do dispositivo que obedeça as recomendações próprias da máquina.

E para finalizar, muitos usuários acabam apertando a tela com bastante força ou prensando ela contra objetos. Caso o dispositivo não seja touch screen, nunca será uma boa ideia pressionar o display com muita força. Podendo danificá-lo e acabar ocasionando um prejuízo maior.