INSS pode entrar em contato com aposentados pelo WhatsApp

O aplicativo do WhatsApp é usado também como forma de trabalho, já que é um aplicativo sempre em evolução e atualizado com suas ferramentas de comunicação. Devido a isso, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deve começar a atualizar o app para enviar mensagem aos segurados.

Nesta última quarta-feira (19) o Carlos Lupi que é ministro da previdência confirmou a notícia, e acrescentou que esse novo sistema vai poder ajudar além de trazer facilidade para ambos.

INSS vai fazer teste de 1 mês com o app. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Carlos Lupi disse “Temos mais celulares do que segurados, e hoje em dia todo mundo se comunica por mensagem e pelo aplicativo do WhatsApp que é o mais utilizado, ao usarmos essa ferramenta vamos melhorar a nossa comunicação com o cidadão. Porém vamos realizar um teste de 1 mês para fazer essa interação com a população”.

Carlos ainda complementou que a ideia de usar o aplicativo do WhatsApp vai ajudar levar informações aos segurados sobre os agendamentos em relação as perícias que eles fazem, como está o andamento dos pedidos, orientações, consultas e entre outros, tudo isso para melhorar a comunicação entre o órgão e a população.

Tudo isso é uma estratégia para melhorar a comunicação, já que o órgão do INSS é alvo de muitas críticas em relação ao atendimento com o público pois a demanda é muito grande. O ministro Carlos Lupi ainda disse que também está entrando em contato com outros ministérios para aprimorar essa aproximação do INSS com seus segurados.

Ele notificou que já tem reuniões marcadas com o ministério da saúde, de Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário para fazer esse compartilhamento de dados com os cidadãos entre outros pastas do Governo Federal.

Ainda não se tem uma previsão de quanto tempo vai durar essa fase de teste com essa nova comunicação do órgão, também não foi informado se somente o INSS vai poder enviar mensagens ou se beneficiários poderão entrar em contato, os detalhes podem aparecer os próximos dias através do Ministério da Previdência.

Veja também: INSS: novo cartão causa ESPANTO nos aposentados e pensionistas

Cuidado com os golpes do INSS

Uma preocupação surgiu após essa notícia, pois a ideia de usar o WhatsApp como fonte de contato do Instituto Nacional do Seguro Social tem que ser tomada com cautela, pois os golpistas podem se aproveitar dessa ideia para continuar aplicando golpes pelo aplicativo mensageiro.

A ideia é formar uma segurança para essa forma de comunicação do INSS aos seus segurados para que eles não caiam em golpes. Muitos golpistas se passam por agentes do INSS para conseguir informações de dados pessoais.

A pasta se pronunciou sobre esse assunto e informou que está ciente dos riscos e que ainda nada foi decidido pois estão discutindo todos os detalhes para averiguar se realmente terá chances de usar essa operação como forma de comunicação do órgão.

O ministério indica que poderá criar campanhas publicitárias para que toda a população fique informada como será a abordagem do INSS.

Veja também: Pensão por morte: INSS inclui quem é MEI neste benefício?