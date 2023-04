Remédios para DEPRESSÃO E ANSIEDADE de graça no SUS?

Existe um Projeto de Lei 868/23 que prevê a gratuidade de medicamentos que são indicados e usados em tratamentos de transtorno depressivo, episódios depressivos, transtorno de ansiedade e de pânico.

Esse texto está sendo analisado na Câmara dos Deputados que altera a Lei 10.858/04, que foi quando autorizou a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) ao qual fornece para a rede de farmácias populares, e também pelo preço de custo, é uma produção de medicamentos que não tem prejuízo do abastecimento do SUS (Sistema Único de Saúde).

Os autores do projeto são os deputados Silvye Alves da União-GO e também o Fred Linhares do Republicanos-DF, eles fazem questão de ressaltar que a Fundação Oswaldo Cruz detém notória capacidade na produção de fármacos para a população brasileira.

Os parlamentares disseram que essa alteração na lei é preciso porque no nosso Brasil, nas Américas, está ocupando o segundo lugar nos registros de transtornos depressivos. Silvye e Fred anunciaram que “No mundo todo, mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofrem com esses tipos de transtornos”.

Tramitação

A proposta ainda será enviada para análise das comissões da Câmara.

Doença do século

Infelizmente, o nosso mundo hoje é conhecido por um mundo difícil e de pessoas que só sofrem, e a atual doença do século são de transtornos como ansiedade, crise de pânico, depressão. Os jovens estão sendo os mais atacados neste momento.

O número de suicídio só cresce, pessoas com depressão que não querem sair de casa só cresce, pessoas que em algum momento na vida já sofreu com crise de pânico e ansiedade, ou seja, hoje em dia todo mundo conhece uma pessoa depressiva, é notório que essa doença está se tornando a doença do século.

E na ajuda do combate, os autores pretendem ajudar as vítimas dessa doença com distribuição de medicamentos gratuitos para esses tratamentos, pois infelizmente são remédios graves dependendo do grau da doença e não são todos que podem comprar.

A ideia é que jovens, crianças, adultos e idosos tenham o acesos a esses medicamentos para fazer o tratamento e pelas pesquisas, as expectativas são que os números de pessoas que sofrem com transtornos caiam, essa é a esperança da humanidade.

Medicamentos já não são de acesso para todos, e como o transtorno está se tornando a doença do século, as autoridades não podem ficar de braços cruzados e precisa achar uma solução de ajudar essas pessoas, é nítido o quando o mundo está precisando de ajuda.

