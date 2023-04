Aprenda como ativar o modo INVISÍVEL para usar o WhatsApp

Os usuários da época do Orkut estão acostumados com algumas funções interessantes. Como ficar invisível no bate-papo, ter o nome em branco, etc. Sabemos que estamos na era do WhatsApp – o maior mensageiro de todo o mundo. Entretanto, com o avanço do aplicativo e implantação de novas ferramentas – é possível trazer a nostalgia do passado e ativar o modo “INVISÍVEL” no aplicativo. Saiba como funciona e o passo a passo de como fazer.

Saiba como ficar invisível no WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Modo invisível no WhatsApp?

Embora não exista – é como os usuários chamam aqueles que optam pela gama de ferramentas de privacidade que o aplicativo disponibiliza. Bem como deixar o nome em branco, retirar foto do perfil, retirar online, visto e digitando. Essas ações deixam qualquer usuário totalmente invisível.

É importante para os usuários que prezam pela privacidade. Há dois anos atrás o aplicativo não permitia muitas coisas voltadas a esse déficit. Entenda quais são os passos que podem ser feitos para ativar o modo invisível.

Nome em branco

Estar com o nome verdadeira em algumas redes sociais pode ser algo perigoso. Até mesmo um nome fictício que remeta a algo. Por essa razão, o WhatsApp disponibiliza o nome em branco. Sendo necessário apenas ir em configurações do WhatsApp, perfil, editar o nome e apagar todo o nome. Dentro de colchetes – é necessário colar um caractere em branco e salvar. Simples!

Esconda seus rastros

Poucos gostam de deixar rastros. Nas configurações de privacidade do WhatsApp, é possível retirar o “online” e o “visto por último”. Desse modo, nenhum usuário irá saber quando foi a última vez que o outro usuário que ativou essas configurações entrou no mensageiro e muito menos se está online. E para complementar, é possível retirar o visto de leitura – aumentando ainda mais a privacidade.

Se aprofunde ainda mais no modo invisível

Entre no WhatsApp e toque em status. Ali verifique quem pode visualizar os seus status. Nas configurações de privacidade do WhatsApp, vá até digitação e ative ou desative a opção. Com isso – os usuários não irão saber quando o usuário está ou não digitando. Modalidade bastante requerida por muitos usuários.

Vale a pena usar o modo invisível?

Sem sombra de dúvidas! A privacidade é um direito de todos. O WhatsApp percebeu essa dor de seus usuários e acabou acatando as sugestões. Nos últimos dias o mensageiro está com alguns bugs relacionados aos vídeos enviados – que acabam não sendo baixados.

Portanto, tantas funções e atualizações resultam em pequenos problemas e falhas no sistema. Entretanto, é possível usar todas as opções com maestria e com o único intuito de estar invisível.

É válido lembrar que se o outro usuário estiver com essas opções ativas e você não – será uma via de mãos duplas. Ambos ficarão “invisíveis” um para o outro.