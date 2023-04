R$ 3 MIL na conta até o final de semana; use o Caixa Tem desse modo

Boa notícia! O Caixa Tem está liberando até R$ 3 mil para os brasileiros até o fim de semana. A modalidade é voltada para os MEIs que buscam melhoras em seu trabalho e com isso precisam de acesso ao crédito. Todo procedimento é simples, fácil e rápido e pode ser feito diretamente pelo aplicativo Caixa. Entenda como funciona e quem tem direito.

Caixa libera empréstimos de até R$ 3 mil pelo Caixa Tem | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa está ofertando R$ 3 mil

Portanto, a Caixa Econômica Federal está ofertando R$ 3 mil em crédito para os MEIs que possuem interesse em realizarem um empréstimo. É possível conseguir até R$ 3 mil de uma única vez.

É válido lembrar que o Caixa Tem é o aplicativo oficial do Governo Federal para repassar os benefícios sociais – como é o caso do Vale-Gás, Bolsa Família, etc. Mensalmente os repasses são creditados na conta bancária.

Com isso – torna-se possível receber todos os valores sem sair de casa e ir até uma agência física. Muitos brasileiros acabam esquecendo que o Caixa Tem também é uma plataforma de crédito – que disponibiliza crédito para os brasileiros com juros reduzidos.

A modalidade em si possui foco nos MEIs, que acabam não tendo qualquer vínculo empregatício formal. Desse modo, a fim de auxiliar nas tarefas diárias e dificuldades da categoria: é possível conseguir o acesso ao crédito.

É bom correr! Porque o prazo para liberação varia bastante e pelo que tudo indica estará disponível apenas até o fim da semana. Ademais, segue o passo a passo de como solicitar.

Como solicitar os R$ 3 mil da Caixa?

O processo é bem simples. É importante que o MEI tenha uma conta no aplicativo Caixa Tem. Mediante isso – os interessados devem estar exercendo a atividade por no mínimo 01 ano e não possuir renda superior ao teto estipulado, que é de R$ 81 mil.

Logo após o preenchimento do formulário, o banco retorna com um feedback em até 10 dias úteis. O pagamento pode variar bastante entre 18 a 24 meses. A taxa de juros é de 3,6% ao mês.

Para conclur o procedimento é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal com os documentos em mãos a fim de validar a solicitação. Sendo necessário apresentar o documento de identificação, comprovante de endereço, declaração anual do Simples Nacional e certificado de MEI.

Com isso em mãos – basta ir no site da Caixa Econômica Federal e ir na aba crédito para MEI, e então, solicitar o crédito e receber em até 10 dias. A Caixa informou que a modalidade estará disponível até o fim de semana, mas pode ser estendida em alguns casos.