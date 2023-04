ATENÇÃO! Se você recebe Bolsa Famílias precisa ficar alerta

O Bolsa Família é o maior programa social do Brasil, são mais de 21 milhões de beneficiários precisam ficar em alerta neste mês de abril. Isso ocorreu porque o Governo Federal anunciou que o Ministério do Desenvolvimento Social vai bloquear o pagamento de mais de 1,2 milhão de famílias devido a suspeita no cadastro por ter irregularidades.

Com isso, diversas famílias estão sendo bloqueadas esse mês de receber o dinheiro, e no mês passado outro grupo também foi bloqueado, quando isso acontece é porque as famílias precisam realizar a atualização cadastral.

Bloqueio do cadastro está deixando beneficiários preocupados.

O maior grupo que foi afeitado pelo bloqueio são as famílias unipessoais, que são famílias formadas por apenas uma única pessoa, e na hora do cadastro informou que mora sozinho. Porém, o governo está investigando de diversas maneiras e realizou um cruzamento de dados e acredita que a maioria das famílias que estão como unipessoais estão mentindo, e que na verdade eles moram com mais pessoas em casa, e estão fazendo isso para a família conseguir receber 2 benefícios.

Se caso for comprovado que realmente a maioria dos cadastros estão irregulares é considerado fraude. Isso pode estar acontecendo porque no ano da pandemia diversas pessoas entraram no programa Auxílio Brasil, e pela numerosidade de cadastro o governo não teve controle.

E o governo analisando agora acredita que muitas famílias fraudaram o sistema, pois ano passo o número de beneficiários cresceu demais.

Alerta para todos os beneficiários

Para resolver essa situação do bloqueio, as famílias que se cadastraram como unipessoais que estão com o cadastro irregular dentro do novo Bolsa Família, precisam procurar na sua cidade o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) que é o local para atender esses beneficiários deste programa, ou ir até a prefeitura. Lembrando que ambos você deve levar os documentos:

Documentos de identificação de todas as pessoas que moram na mesma casa, independentemente de parentesco, pois o governo considera do mesmo grupo familiar todos que moram na mesma residência

Comprovante de residência atualizado

Comprovantes de renda atualizados de todos os integrantes do grupo familiar

Caderneta de vacinação e atestado de frequência escolar de todos os menores de idade do grupo familiar (não é obrigatório, mas auxilia no esclarecimento de informações).

As famílias não podem esquecer do período que foi estabelecido pelo governo para fazer essa regularização do cadastro, os bloqueios começaram no mês passado e se estendeu para esse mês de abril, e vai ficar valendo por 60 dias, ou seja, todos os cadastros que foram bloqueados têm até esse período para resolver a situação e atualizar os dados, tem até o mês de junho.

Depois que tudo for organizado, as famílias que estiverem dentro dos requisitos vão receber os retroativos normalmente e vão continuar recebendo referente aos próximos vezes, porém se a família não atualizar dentro do prazo o benefício será cancelado.

