Como ter AJUDA para fazer a revisão do Cadastro Único sem SUSTOS

Como todos sabem, o benefício do Bolsa Família está passando por um processo de reformulação dos beneficiários, ou seja, os cadastros estão sendo estudados e analisados para conferir se tudo está em dia. Quem é o responsável por essas pastas de programas sociais é o Ministério do Desenvolvimento Social.

O Ministério informou que desde semana passada mais de 1,2 milhões de beneficiários do novo programa de transferência de renda que tiveram o bloqueio no mês de abril e que não vão poder fazer o saque, porém no mês de março, outros beneficiários já sofreram com isso e também foram bloqueados, mas o porquê isso está acontecendo?

Quais beneficiários foram bloqueados?

Como dito acima, no mês passado e neste mês o Ministério do Desenvolvimento Social bloqueou diversos beneficiários que se encontravam com o cadastro irregular. O primeiro grupo que foi bloqueado foram as famílias unipessoais (pessoas que moram sozinhas). Isso aconteceu porque o governo está desconfiando que muitos estão mentindo sobre a sua real situação.

O segundo grupo que também recebeu o bloqueio são os beneficiários que estão com mais de 2 anos sem fazer nenhuma atualização cadastral e o terceiro grupo são famílias que deixaram os menores de idade faltarem na escola mais do que o permitido, no final do semestre do ano passado, 2022.

O que fazer depois do bloqueio?

Segundo informações do governo, os beneficiários do Bolsa Família que receberam o bloqueio devem procurar um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) ou a prefeitura da sua cidade para levar os documentos de identificação, comprovante de renda, comprovante de residência, para comprovar que são dependentes desse benefício.

As famílias que foram bloqueados por falta escolar devem apresentar um atestado de frequência escolar que comprove a presença na escola ou o motivo dessas faltas.

Ajuda no CRAS

Infelizmente, muitos CRAS não estão dando conta de atender todos os beneficiários porque esse sistema de atualização do programa costuma as vezes ficar fora do ar com frequência. Ou seja, as famílias podem tentar outros dias e também outro horário que não seja tão cheio, porém não pode passar do período de 60 dias para fazer a atualização e evitar o cancelamento.

Também a família pode procurar o Ministério Público para pedir ajuda e apoio jurídico, se caos não conseguir o atendimento.

Retroativos

Depois que as famílias conseguirem arrumar os dados e conseguirem resolver a situação, os beneficiários do Bolsa Família vão ser desbloqueados e receber os pagamentos dos meses seguintes normalmente, além dos retroativos dos meses que ficaram bloqueados.

