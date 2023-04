Horário de FUNCIONAMENTO de bancos e INSS foi alterado esta semana

Qualquer feriado, seja ele prolongado ou não, gera uma grande dúvida se as agências e bancos irão abrir ou não. Mais um feriado de abril está chegando, o de Tiradentes, dia 21/04.

Alguns comércios não abrem, como algumas lojas de roupas e conveniência. Mas alguns locais são essenciais para o pagamentos de contas e para tirar dúvidas sobre os pagamentos de aposentadoria, pensão e outras licenças.

Neste feriado, todas as agências do INSS e bancos estarão fechados. Os segurados e clientes terão que utilizar os meios remotos para realizar as operações disponíveis.

Informações sobre quais serviços estarão disponíveis e horários seguem ao longo do artigo.

Como será o atendimento nas agências do INSS

Todas as agências do INSS estarão fechadas nesta sexta-feira, dia 21 de abril. Os seus clientes e segurados devem ir até as instituições na segunda-feira, dia 24. O canal remoto do INSS também não terá atendimento humano, ou seja, apenas o eletrônico. Sábado o atendimento será normal, das 7 às 22h (horário de Brasília).

Através do atendimento eletrônico é possível ter informações sobre o benefício. Caso o segurado queira saber o horário agendado do seu próximo atendimento ou dados sobre o seu pagamento.

Lembrando que as ligações do 135 são gratuitas pelo telefone fixo. Para os que preferem um meio online, o MEU INSS está disponível nesses dias e sem interrupção, até no feriado e final de semana.

O MEU INSS possui mais de 100 serviços, dentre eles:

Requerer benefícios;

Emitir extratos;

Agendar atendimentos;

Consultar pedidos;

Extrato de imposto de renda.

Também é possível falar com a assistente Helô, ela orienta e tira dúvidas sobre todos os serviços e benefícios do INSS.

Veja como será o funcionamento dos bancos

Os bancos também seguem a mesma linha das agências do INSS, e não abrirão nesta sexta-feira, 21 de abril. Os dados são confirmados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

As agências bancárias abrem normalmente na segunda-feira, dia 24 de abril. Os clientes e usuários não precisam se preocupar com as contas de consumo, como as de água, energia, telefone, etc. com o vencimento para o feriado, dia 21 de abril, elas podem ser pagas no próximo dia útil.

A orientação da Febraban é que os clientes usem os canais digitais, como os sites e aplicativos dos bancos, para fazer as transferências e pagamentos das contas, elas podem ser feitas nos dias em que houver expediente. Já as outras operações como PIX, pagamentos de cartões de débito e crédito funcionam normalmente.

Como os outros feriados previstos por lei, o de Tiradentes pode fazer com que os serviços públicos fechem. O mesmo ocorre com os estabelecimentos privados, normalmente, os supermercados e algumas farmácias tem horário especial, por exemplo. É sempre bom ficar atento aos canais digitais, como Instagram e Facebook.

