Cadastro Único dá acesso ao programa Telefone Popular; quem pode pedir?

O Cadastro Único é uma das melhores maneiras que o governo achou para conseguir reunir em um só lugar os dados de todos os brasileiros de baixa renda a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida para eles. Um dos programas mais conhecidos que está vinculado ao CadÚnico é o Bolsa Família, mas há outros tão importantes quanto ele, como é o caso do telefone popular, entenda como funciona e quem pode solicitá-lo.

Como funciona o programa telefone popular?

O programa em questão é destinado para as pessoas que estão inscritas no CadÚnico e cumprem algumas regras necessárias para entrar no Telefone Popular. O objetivo da iniciativa social, é permitir que os cidadãos tenham acesso à comunicação por um valor mais acessível.

Isso é possível através de uma tarifa reduzida mensalmente por uma quantidade limitada de minutos por mês, para serem usados em ligações, sejam elas locais ou não. Ou seja, o Telefone Popular é uma excelente chance para quem quer economizar na hora de pagar a conta de energia.

A tarifa que é paga mensalmente pelos usuários, é de apenas R$ 15,00. E o valor em questão varia a depender dos impostos cobrados em cada estado e claro, da prestação de serviço realizada também. Lembrando que a franquia mensal disponibilizada não é cumulativa, ou seja, caso não tenha usado a franquia esse mês, no outro, a quantidade será a mesma.

Como solicitar o benefício?

Para realizar a solicitação do programa citado, é preciso que os dados dos membros da família estejam atualizados no CadÚnico, ou seja, a última atualização não pode ter ultrapassado dois anos. As principais informações que são necessárias não são aquelas inerentes à renda e o endereço atualizado.

Feito isso, o titular do benefício deve entrar em contato com a operadora de telefonia fixa que realiza a cobertura na região em que ele mora, após isso, ele precisa apresentar o NIS e o CPF. Caso no ato do cadastro, o usuário não tenha apresentado o CPF, pode usar o título de eleitor ou o RANI (para os indígenas).

Caso você esteja dentro das regras, o serviço será disponibilizado para você. Lembrando que nem todas operadoras oferecem o serviço, as que fornecem são:

CTBC Telecom (10312);

Oi Região 2 (10314); Telefônica/Vivo (10315);

Oi Região 1 (10331);

Sercomtel (10343).

Por fim, é importante lembrar que o benefício é exclusivo para as famílias de baixa renda que fazem parte do CadÚnico. E caso haja alguma dúvida inerente ao assunto, o interessado pode entrar em contato com a Anatel a fim de obter mais informações.

