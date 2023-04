Qual é o sentido de deixar uma BOLA de papel alumínio dentro da bolsa?

Imagine o cenário hipotético onde você está prestes a entrar em uma empresa para realizar uma entrevista de emprego, ao olhar no espero que há em sua bolsa, algo não agrada você em sua aparência, isto é, seus cabelos que de uma hora para outra ficaram arrepiados. E se eu te falar que com uma simples bola de papel alumínio você conseguiria arrumar seu cabelo como em um passe de mágica? continua lendo o artigo que você vai aprender.

Papel alumínio é um objeto ‘coringa’

O papel alumínio é um item que possui várias funções, ele serve para preservar os alimentos, ajudá-los a serem cozinhados, armazenar alimentos após serem feitos e protegê-los também. Mas agora, além de ser útil na cozinha, ele também está sendo útil para ajudar na estética das mulheres. Isto é, ele consegue acabar com o famoso ‘frizz’, que é um fenômeno que acontece no cabelo das mulheres.

De acordo com uma especialista no assunto, o fenômeno ocorre por conta da eletricidade estática, que está presente nos fios de cabelo de cada mulher e isso é a principal causa para esse ‘frizz’. E no momento que se usa a folha de papel alumínio, a carga de energia estática é equilibrada, o que vai diminuir a presença do frizz. Além disso, a técnica não causa danos à saúde.

Basicamente, o frizz ocorre quando a umidade do ar entra em contato com a superfície de cabelos secos ou danificados, o que acaba resultando em uma eletricidade estática. O fenômeno é mais propenso a ocorrer em cabelos que sejam cacheados ou crespos. No momento que a eletricidade é gerada, os fios se repelem entre si, o que gera um aspecto de arrepio.

Como realizar a técnica?

A técnica em questão é fácil e todos podem usá-la. Para colocá-la em prática, primeiro é preciso pegar um rolo grande de papel alumínio, feito isso, amasse-o e o deixe em formato de uma bola. Feito isso, pegue ele e passe no cabelo seco, do início ao fim dele.

Conforme você for passando, o aspecto indesejado de arrepios vai diminuindo, até que ele vai ficar mais arrumado. E é dessa maneira que uma bola de papel alumínio pode salvar sua entrevista de emprego.

Por fim, essa dica é excelente, uma vez que é possível levar consigo uma bola de papel alumínio em qualquer local, seja na bolsa ou no bolso da calça. E no momento que o cabelo começa a ficar ‘desobediente’, passa a bola mágica.

