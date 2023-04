Quando cai o 13º do INSS na conta dos aposentados e pensionistas?

Todo ano os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebem o salário extra referente ao 13º salário, igual um trabalhador normal que exerce atividade remunerada. Esses pagamentos são feitos pelo INSS, e no ano passado (2022) esse pagamento ocorreu no primeiro semestre.

Começaram praticamente no mês de abril e maio, e os beneficiários que tiveram os benefícios concedidos no mês de maio, receberam em parcela única entre os meses de novembro e dezembro. Tudo isso estava ocorrendo devido à crise contra a Covid-19, e liberaram o dinheiro mais cedo para ajudar as pessoas a sobreviverem nessa pandemia que foi mundial.

Neste ano de 2023, os pensionistas e aposentados do INSS querem saber como ficará o calendário deste ano referente ao 13º terceiro. Como dito acima, nos anos retrasados teve adiantamento devido a pandemias do Covi-19, como esse ano as coisas já estão estabilizadas, o calendário seguirá normalmente.

Qual beneficiário tem direito ao 13º do INSS?

Para poder receber o pagamento do 13º salário, é preciso que o segurado receba esses benefícios:

Aposentadorias em geral

Pensão por morte

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Salário-maternidade.

Adiantamento em 2023?

O calendário oficial já foi compartilhado e não terá adiantamento neste ano sobre os pagamentos do 13 salário. De acordo com as informações do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a primeira parcela vai começar a ser paga no dia 25 de agosto e a segunda parcela a partir do dia 24 de novembro.

Lembrando que na primeira parcela é referente ao valor de 50% do benefício, e na segunda parcela o restante do pagamento. Conforme o Decreto 10.410, as datas que eles vão receber o 10º salário conforme o número final é:

Pagamento da 1ª parcela do 13º para quem ganha um salário-mínimo

Final 1 – 25 de agosto

Final 2 – 28 de agosto

Final 3 – 29 de agosto

Final 4 – 30 de agosto

Final 5 – 31 de agosto

Final 6 – 1º de setembro

Final 7 – 4 de setembro

Final 8 – 5 de setembro

Final 9 – 6 de setembro

Final 0 – 8 de setembro.

Pagamento da 1ª parcela do 13º para quem ganha a mais do que um salário-mínimo

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

