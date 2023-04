Quem recebe pensão do INSS pode pedir aposentadoria também?

Uma pessoa que recebe do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) referente a pensão de morte tem dúvidas ao saber se pode receber também a aposentadoria. Por mais que não pareça, é uma dúvida muito frequente que a população tem sobre o órgão, as vezes é falta de informação e de realmente reconhecer os seus direitos, e não por conhecer perde a chance de melhorar a renda da família.

A resposta é sim! Pode acumular a pensão por morte do INSS junto com a aposentadoria, porém não é qualquer pessoa, tem regras que precisam ser cumpridas e também para saber o valor de cada benefício. Veja no texto abaixo como acumular as duas categorias.

Confira como fica a renda ao receber dois acúmulos de benefícios. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como isso é possível? Acumular duas categorias do INSS?

É possível sim acumular duas categorias, ou seja, a pensão por morte com a aposentadoria, o Instituto Nacional do Seguro Social permite que a pessoa que recebe a pensão por morte consiga a aposentadoria no mesmo tempo.

Também pode ser ao contrário, se você é uma pessoa que recebe aposentadoria do INSS e recentemente perdeu uma pessoa que era dependente e ela também era segurada do INSS, você pode entrar com um pedido de solicitação por pensão por morte mesmo já recebendo a aposentadoria do órgão.

A mesma coisa funciona para quem já recebe a pensão por morte e quer solicitar a aposentadoria, saiba que isso é possível. É válido informar que houve algumas mudanças significativas, pois agora não tem como receber o valor cheio desses dois benefícios, porém tem 2 exceções:

Os dois benefícios forem de um salário-mínimo

O direito de acumular os dois benefícios com os valores integrais, ocorreu antes da Reforma começar a valer em 12/11/2019.

A pessoa ao mesmo tem chance de escolher para receber o valor integral do benefício que ela achar mais vantajoso.

Qual o valor desses benefícios acumulados?

Conforme dito acima, esse acúmulo é possível sim, só que o valor cheio é somente para um benefício que seja mais vantajoso para a pessoa, aquele que tem o maior valor, e já sobre o outro benefício acontece um cálculo para saber qual será o valor, nunca tem por exato.

Tem uma faixa ao qual dá para seguir para o benefício que será de menor valor, confira:

100% do valor referente a 1 salário-mínimo

60% do que exceder um salário-mínimo até o limite de 2 salários-mínimos;

40% do que exceder dois salários-mínimos até o limite de 3 salários-mínimos;

20% do que exceder três salários-mínimos até o limite de 4 salários-mínimos;

10% do que exceder a 4 salários-mínimos.

