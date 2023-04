Cirurgia de CATARATA pelo SUS: como funciona e qual é a diferença

Catarata é uma doença progressiva com causas variadas. Ela é caracterizada pela opacidade do cristalino, ou seja, a lente natural do olho, deixando a visão nebulosa que, se não tiver o tratamento adequado, pode deixar a pessoa cega.

Portanto, é preciso iniciar o tratamento o quanto antes para evitar a perda da visão. A cirurgia da catarata é a única forma de curá-la, nela, uma lente que devolve a visão é colocada no lugar da lente natural.

Informações se a cirurgia pode ser feita pelo SUS e como é a feita podem ser encontradas no texto a seguir.

O processo para fazer uma cirurgia de catarata pelo SUS não é como muita gente imagina | Imagem: Arteum.ro / unsplash.com

A cirurgia da catarata pode ser feita no SUS

É possível fazer a cirurgia da catarata no SUS, ela se trata de uma das cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde (SUS). O paciente precisa passar por algum oftalmologista do SUS em algum hospital público. Ele irá avaliar se é o caso de fazer a cirurgia ou não.

Alguns estados possuem uma lista gigante de pessoas que esperam a cirurgia. No Rio de Janeiro, por exemplo, 161.037 pessoas aguardam por uma consulta com oftalmologista, conforme o Portal de Transparência SISREG.

A espera em outros municípios pode ser ainda maior. O Ministério da Saúde lançou em 2004 a Política Nacional de Cirurgias Eletivas. O intuito era ampliar a oferta de cirurgias, inclusive a de catarata.

Veja também: Como AUMENTAR a aposentadoria do INSS por meio da revisão?

Como é feito o agendamento

O primeiro passo para fazer a cirurgia de catarata no SUS é agendar uma consulta com um médico do SUS. Assim, ele fará a avaliação correta e, constando a doença e a necessidade da cirurgia, ele solicitará.

Tendo o pedido em mãos, basta se dirigir ao posto de saúde do bairro. Os profissionais do posto vão verificar quais hospitais fazem o procedimento. Dessa forma, o pedido entra na fila de espera. Assim que surgir a vaga, o atendente do posto de saúde telefona, avisando sobre a data da cirurgia.

Veja também: Pare de fazer isso com seu notebook; 6 COISAS ERRADAS

Como é feita a cirurgia

O processo consiste em dissolver a catarata com o ultrassom e inserir uma lente, que se trata de um novo cristalino artificial. Desse modo, o paciente volta a enxergar normalmente. É um procedimento de baixa complexidade, feito com anestesia local, levando, em média, meia hora, não tendo necessidade de internação.

A sensação é de vida nova após a cirurgia, para aqueles que têm muita dificuldade, há um aumento imenso na qualidade de vida. A visão melhora imediatamente e se restabelece em um mês por completo.

Caso a pessoa sinta a visão embaçada ou dupla, tenha dificuldade de enxergar objetos distantes ou que tenham muita dificuldade à luz é preciso procurar um oftalmologista. Já que a cirurgia da catarata é possível pelo SUS de forma gratuita, basta ficar atento aos sintomas e procurar um médico o mais rápido possível.

Veja também: INSS pode entrar em contato com aposentados pelo WhatsApp