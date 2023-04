Nada de namoro, eles querem é se CASAR! Signos que nasceram para o casamento

Dentre os 12 signos do Zodíaco, existem aqueles que têm mais anseio por casamento. Eles não querem curtição, namorar um e depois com outro, o que almejam mesmo é subir ao altar com a pessoa amada.

Eles preferem o amor duradouro e estar com a pessoa amada o mais próximo possível. Sua meta é constituir um relacionamento saudável, com direito a filhos, compra de casa e até netos. Tudo sobre os signos que sonham em juntar as escovas de dente segue ao longo do texto.

Nativos de alguns signos não veem a hora de viver a alegria do casamento | Imagem: Olivia Bauso / unsplash.com

Muitos signos querem sossegar

Em um mundo de relacionamentos momentâneos, talvez, até os signos que não estejam na lista desejam encontrar alguém para casar. Os outros signos também chegam em um momento em que querem sossegar e não ir mais para a farra.

Essa é a hora de saber quais são os signos mais tranquilos e que desejam achar um bom parceiro. Para os que têm essa meta, a lista vem a seguir.

Signos que desejam viver a magia do casamento

Não são os 12 signos que querem pendurar as chuteiras do mundo dos namoros, mas ainda há muitos que desejam se casar. Segue a lista dos signos ideais para ter uma família:

Touro

Os taurinos amam um conforto, e viver a vida ao lado do seu amor é uma meta de vida para este signo. Eles amam situações mais estáveis e as relações amorosas não ficam de fora. Assim, o signo de touro é um parceiro para a vida toda.

Eles adoram agradar a pessoa amada e o seu parceiro(a) será muito mimado. Pode ser preparando o seu prato favorito ou fazendo uma massagem enquanto estão vendo um filme juntos. Não gostam de discussões e as evitam ao máximo.

Câncer

Os cancerianos são super família e amam ter um relacionamento amoroso. Câncer é a personificação da mãe e tem um forte senso de proteção. Adora cuidar dos seus parceiros e nutrir suas relações.

Eles não fazem questão de mudanças repentinas e se sentem mais confortáveis em situações diárias. Adoram apreciar um dia de cada vez com a pessoa amada.

Libra

Os librianos são muito apegados ao lar e sonham em ter um romance digno de filme de Sessão da Tarde. Sua meta é construir uma família com alguém que admiram e amam. Adoram presentear e fazer declarações frequentes para a pessoa amada.

Peixes

O pisciano é um sonhador nato e se deixa levar em todas as suas fantasias. Ele deseja ter alguém para compartilhar os momentos da sua vida e seus sonhos. Sua meta não é ter vários amores, e sim, amar a mesma pessoa todos os dias.

Por ser muito fácil de ludibriar, ele pode se deixar enganar por pessoas com promessas falsas e cair em ciladas amorosas.

