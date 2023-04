BNDES revela linha de crédito ASTRONÔMICA para atender MEI

OS MEIs (microempreendedores), micro, pequenos e médios empresários receberam uma ótima notícia do Governo Federal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai ter uma linha de crédito com cerca de R$ 21 bilhões em recursos disponíveis para esse público e vai começar a partir do mês de maio.

Aloizio Mercadante, o presidente da instituição afirma que os valores serão repassados para 70 parceiros, mas essa contratação também vai ser feita diretamente junto com banco de fomento. O crédito usará a (TLP) que foi criada no mês de janeiro do ano de 2018 para arrumar os juros do BNDES aos juros normais que são praticados dentro do mercado.

Veja sobre a nova linha de crédito. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

Essa linha de crédito chegou para inovar e uma das suas vantagens é a garantia de risco do BNDES até que chega 80% da operação, Aloizio Mercadante afirma “Como a gente garante o risco, vamos ajudar a diminuir a crise de confiança para os empresários que possam ter mais crédito e capacidade de investimentos”.

Agronegócio

É válido destacar que o banco terá uma nova linha de financiamento para produtores agrícolas e receber em dólar. Inicialmente será de cerca de R$ 2 bilhões ao ano e também as taxas serão reduzidas. Principalmente para quem cultiva produtos de exportação. O prazo para esse pagamento é de até 120 meses, com a carência de 120 meses.

Esse dinheiro vai ser usado na compra de máquinas e equipamentos produzidos no Brasil. Para Aloizio Mercadante, essa linha será de extrema importância dentro de um cenário que de “certa crise de confiança no crédito”.

Mercadante afirma também que eles vão iniciar com R$ 2 bilhões para a agricultura e que o plano é ampliar esse programa para breve os setores da indústria e serviços cresceram mais.

A taxa de juros é de 7,59% ao ano mais a variação do câmbio. Mercadante também diz que está muito baixo da Selic e no caso do produtor que recebe em dólar, esta variação não está tendo relevância. Atualmente, o BNDES é responsável para fazer cerca de metade desses recursos oferecidos para financiamento de investimentos agrícolas no país.

Sabemos que hoje o microempreendedor tem que ser forte e trabalhador para continuar no ramo porque as coisas não estão fáceis, e essas medidas que estão sendo tomadas é tudo na expectativa de melhorar esse cenário para esse público que vem crescendo a cada dia.

