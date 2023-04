Como receber auxílio de R$ 800 para desempregado? Entenda

Já escutou falar sobre o Auxílio Emergencial Gaúcho? Pessoas que estiveram desempregadas entre o período de 19 de março de 2020 e 31 de março de 2021 podem ter o direito de um benefício de parcela única na quantia de R$ 800,00.

Muitas pessoas desconhecem esse auxílio, ele foi distribuído no ano de 2021 para as famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade social e empresas do Simples Gaúcho. E agora recebemos uma notícia que mais dois grupos estão para receber esse valor.

Além dessas pessoas que estão desempregadas, os MEIs (Microempreendedores Individuais) também tem o direito.

Como faço para receber esse auxílio?

Como todo outro benefício, é necessário entrar dentro dos requisitos e além disso é necessário fazer um cadastro no site oficial do Auxílio Emergencial Gaúcho, onde iniciou no dia 10 de março e vai até o dia 25 de abril deste ano. Esses trabalhadores abarcados são dos setores de alojamento, eventos e também de alimentação.

Inscrição para o auxílio emergencial Gaúcho

Caso você tenha direito de estar recebendo essa parcela de R$ 800 do auxílio Gaúcho, entre no site para se inscrever, assim que entrar n página clique em “Trabalhadores desempregados”, tem a opção MEI, clique somente se este for o seu caso, e logo depois para continuar com o procedimento, clique em “Mais informações”.

Feito isso, será uma etapa ao qual a pessoa vai precisar conferir todas as informações para ver quem pode realmente ganhar a parcela de R$ 800. É necessário conferir todos os dados que constam na página. Depois é preciso preencher um formulário, que vai estar no final da página.

Formulário

Assim que estiver na tela, a opção “Formulário de Cadastro” vai aparecer e clique em cima, assim você vai conseguir escrever alguns dados nesses comentários. Não pode esquecer de apertar o botão verde que está escrito “Entrar”, para poder acessar a conta do gov.br.

Após entrar, vai encontrar os campos que devem ser preenchidos, ao qual é necessário colocar:

Nome completo

Endereço

E-mail

CPF

Número de telefone

Além dessas informações, terá outras também que devem ser preenchidas. Pode informar também qual a forma que gostaria de usar para poder receber o pagamento desse auxílio, e logo depois, clique em “Enviar”.

