ALERTA aos estudantes! Prazo para pedir isenção no ENEM 2023 está no fim

A edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 vai ocorrer nos dias 05 e 12 de novembro. Para realizá-lo, os inscritos devem desembolsar o valor de R$ 85,00. Mas não são todos que precisam pagar esta taxa, alguns podem requerer a sua isenção. Porém, existe um prazo para a isenção, e os candidatos devem ficar atentos.

Para não perder a chance de solicitá-la, quem se preparou o ano todo para o Enem deve fazer o seu requerimento até 28 de abril, elas começaram dia 17 de abril. Já as inscrições para o exame começam dia 05 de junho.

Todas as informações que tem a ver com este tema, como do que se trata o exame, quem pode solicitar a isenção, onde e até quando fazer a inscrição podem ser encontradas na leitura a seguir.

Muitos estudantes podem fazer o Enem sem pagamento de taxa | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda o que é o Enem

Esse exame avalia o desempenho dos estudantes que terminaram o ensino médio. Foi aplicado pela primeira vez em 1998 e há mais de 20 anos dá a oportunidade de diversos alunos adentrarem a faculdade com bolsas de estudos.

Ele é a porta principal para a entrada nas faculdades e universidades de todo o país. Isso é possível através da nota por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).

Diversas instituições usam a nota para selecionar os estudantes. O exame também serve de base para acesso a diversos auxílios governamentais, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Quem pode solicitar a isenção da taxa

O candidato deve estar cursando o último ano do ensino médio em escola pública ou ter cursado o ensino médio na rede pública. Também é possível que pessoas bolsistas integrais da rede privada e que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, ou seja, R$ 1.980,00 façam o exame gratuitamente.

Os candidatos com vulnerabilidade social e com inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) também têm direito a fazer o exame de forma gratuita.

Como é feito o pedido de isenção do Enem 2023

O processo de pedido de isenção da taxa do Enem é super simples. O candidato deve entrar na Página do Participante no site do Inpe e informar os seguintes dados:

CPF;

Data de nascimento;

E-mail;

Número de telefones válidos.

Após, basta acompanhar o resultado das solicitações que serão divulgados em 08 de maio. Caso o participante não consiga a isenção de primeira, ele pode apresentar um recurso contra a decisão até 12 de maio.

Mesmo tendo a isenção da taxa do Enem, isso não garante a sua inscrição no exame deste ano. Todos os candidatos devem se cadastrar na Página do Participante, entre os dias 05 e 16 de junho.

