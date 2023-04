Hora de comer lanche: McDonald’s por R$ 2 até o fim do mês

Apesar de ser super conhecido pelos seus lanches, o McDonald’s está fazendo uma campanha para comemorar o Dia Mundial do Café. Os descontos são arrasadores e exclusivos, por apenas R$ 2 em todas as lojas do Brasil,elas já são mais de 2.500 em todo o país.

A data para início da campanha não poderia ser diferente, ela começou no dia 14 de abril, dia do café, e se estende até o dia 30 de abril. Os amantes dessa bebida ainda têm tempo de se deliciar com outras opções disponíveis.

Para quem ama café, pode aproveitar as promoções disponíveis em todas as lojas do Brasil. Todas as informações relevantes, como o que pode ser encontrado nas lojas com desconto, como ter acesso aos cupons e os preços de algumas das promoções ao longo do artigo a seguir.

Não há quem resista a uma refeição com preço atrativo no McDonald’s | Imagem: Visual Karsa / unsplash.com

Quais produtos estão com desconto

Todos os McCafés estão com descontos no aplicativo do McDonald’s. O Expresso, por exemplo, sai por R$ 4 e o Latte R$ 5,90, preços imperdíveis para quem não fica sem uma boa dose de cafeína durante o dia.

As refeições do café da manhã das franquias não ficam de fora, os clientes podem comer um pão de queijo e um café por R$ 7,90, ele se trata de um combo delicioso.

A campanha foi pensada no público brasileiro que ama a bebida. Dificilmente uma pessoa começa o dia sem tomar aquele cafezinho de manhã e, pensando nisso, o McDonald’s trouxe estes descontos para agradar seu público.

Como ter acesso aos cupons de desconto do McDonald’s

Os clientes que amam um café podem ter acesso aos cupons de desconto no aplicativo do McDonald’s. Basta baixar gratuitamente na sua play store, após, encontrar a loja mais próxima de você.

São diversas opções de café e outras bebidas quentes e geladas que entraram na campanha:

Café preto;

Cappuccino;

Mocha;

Iced Mocha Mix;

Macchiato.

Alguns alimentos também entram no cardápio comemorativo, vários aperitivos podem ser pedidos, além do café e outras opções de bebidas. É possível encontrar bolos, muffins, cookies, brownies e outras opções exclusivas do McDonald’s.

O cliente só precisa baixar o aplicativo para ter acesso aos cupons de desconto. As promoções valem para todas as lojas, até as franquias que não tenham o McCafé atrelado. Basta apresentar o cupom no seu pedido no balcão.

Chegou a hora de tomar um bom café com opções incríveis em um dos fast foods mais conhecidos do mundo. Para aqueles que não tomam café ou não gostam de outras opções na promoção, podem acompanhar quem irá utilizar o cupom e escolher outras opções, como o Mc Lanche Feliz, por exemplo.

Não faltam opções para complementar o início do dia e para os amantes do café.

